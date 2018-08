MULTILIVE BUITENLAND. Huddersfield de speelbal van sterk City, Agüero met hattrick - Lukaku in de basis bij United

GVS

19 augustus 2018

16u46

0

Brighton & Hove Albion BHA BHA 0 17u00 0 MUN MUN Manchester United BHA 5.80 3.60 1.70 MUN Wed nu