MULTILIVE BUITENLAND: Depoitre redt Huddersfield met levensbelangrijke goal - Juve op weg naar Coppa Italia-winst na flink gestuntel bij Milan (4-0)

09 mei 2018

22u45

Flink wat leuke wedstrijden in het buitenland vanavond. FC Barcelona en Thomas Vermaelen wonnen stevig tegen Villarreal (5-1) en in Engeland hielden Huddersfield en Laurent Depoitre Chelsea verrassend op 1-1. Juventus lijkt dan weer op weg naar winst in de Coppa Italia, terwijl ook Manchester City en Tottenham hun schaapjes op het droge lijken te hebben.