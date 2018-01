MULTILIVE buitenland: Batshuayi en Meunier aan de aftrap, Di María maakt heerlijk doelpunt XC

- Chelsea-Norwich (20u45 -> 21u)

- Espanyol-Barcelona (21u)

- Paris Saint-Germain-Dijon (21u)

21u24 - PSG walst over Dijon: 3-0

Amper 21 minuten ver en de 3-0 staat op het bord. Di Maria is dit keer niet de doelpuntenmaker, wél de assistgever. Op zijn aangeven pikt Cavani z’n doelpuntje mee. De Uruguayaan wordt daarmee met 156 goals mede clubtopscoorder -samen met Zlatan- van PSG.

21u16 – Di Mar í a met z’n tweede

Daar is de 2-0! Op het kwartier verdubbelt Di María de score, meteen ook z’n tweede van de avond. En zeggen dat de Argentijn meestal op de bank begint.

En daar is de 2-0 al! Dit keer een binnentikker voor Di Maria! 🤙#PSGDFCO 2️⃣-0️⃣

21u06 - Di Mar í a maakt heerlijk doelpunt

Amper vier minuten heeft het geduurd. Di María brengt PSG op heerlijke wijze op voorsprong tegen Dijon: 1-0. Krijgen we opnieuw een galavoorstelling van de autoritaire koploper?

Wat een juweeltje van Angel Di Maria! :heart_eyes:#PSGDFCO 1️⃣-0️⃣

21u02 - Batshuayi, Vermaelen en Meunier eraan begonnen

Drie Rode Duivels zijn zopas in actie getreden: Batshuayi, Vermaelen en Meunier. Wie laat zich positief opmerken?

20u55 - Sevilla wint op Atlético

Atlético heeft een slechte zaak gedaan in de kwartfinales van de Copa del Rey. Het team van Carrasco verloor de heenwedstrijd met 1-2 van Sevilla. Op dinsdag 23 januari wordt de terugwedstrijd afgewerkt.

In het Wanda Metropolitano maakte de in Madrid teruggekeerde Diego Costa na 72 minuten de 1-0. Een grote fout van doelman Miguel Ángel Moyà, die een van richting veranderde voorzet van Jesús Navas verkeerd beoordeelde, zorgde voor de gelijkmaker. Vlak voor tijd bezorgde de Argentijn Joaquin Correa Sevilla zelfs de winst.

Valencia versloeg in eigen huis Alavés met 2-1 nadat het in eerste instantie nog op achterstand was gekomen. In de 66ste minuut zette Rubén Sobrino de bezoekers verrassend op voorsprong. De Portugese aanvaller Gonçalo Guedes en de Braziliaanse invaller Rodrigo zorgden er toch nog voor dat Valencia met een gunstige uitgangspositie afreist naar Vitoria-Gasteiz voor de return.

20u48 – Sevilla op en over Atlético

Sevilla lijkt alsnog met een zege aan de haal te gaan tijdens de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Copa del Rey. Carrasco en co staan namelijk met 1-2 in het krijt, doelpuntenmaker: Joaquin Correa.

20u42 - Wedstrijd Chelsea kwartier uitgesteld

Chelsea begint niet om 20u45, maar om 21u aan de FA Cup-replay tegen Norwich. Reden? Hinder bij het openbaar vervoer in Londen.

Due to difficulties with public transport, kick-off has been delayed 15 minutes to 8pm. #CHENOR

20u39 - Sevilla opnieuw langszij dankzij flater Moya

En of Sevilla een reactie in huis heeft. Slechts enkele minuten later komen de bezoekers alweer langszij dankzij een flater van doelman Moya. De goalie duwde een voorzet in z'n eigen doel.

20u34 - Diego Costa brengt Atlético op voorsprong

Daar is de 1-0! Niet Carrasco, wél Diego Costa zorgt voor het eerste doelpunt van de partij. Kan Sevilla reageren?

20u31- Carrasco valt in

Carrasco krijgt nog een dikke twintig minuten om een doelpunt te forceren. De Rode Duivel komt Antoine Griezmann vervangen.

20u28 - Bijna owngoal Sevilla-verdediger

Ei zo na staat het 1-0 voor Atlético. Op een voorzet van Correa kopt Sevilla-verdediger Lenglet het leer tegen z'n eigen paal. De bezoekers nemen opgelucht adem.

20u17 - Meunier krijgt vandaag voorkeur op Dani Alves

Geen Dani Alves in de basis bij PSG, wél Thomas Meunier. De Rode Duivel wordt vergezeld door Areola, Berchiche, Kimpembe, Verratti, Lo Celso, Draxler, Neymar, Cavani en Di Maria. Mbappé krijgt rust en begint op de bank. Zondag staat er namelijk de belangrijke match op bezoek bij Lyon op het programma.

Le onze de départ 🆚 @DFCO_Officiel#PSGDFCO ⭐



Le onze de départ 🆚 @DFCO_Officiel#PSGDFCO ⭐
🔴🔵 #AllezParis

20u05 - Tweede helft Atlético-Sevilla

Atlético Madrid en Sevilla zijn aan hun tweede helft begonnen. In de eerste 45 minuten werd er niet gescoord, al werd de treffer van Diego Costa afgekeurd na een duwfout. Vallen er na de koffie wél doelpunten?

19u55 - Ook Vermaelen speelt

Naast Batshuayi wordt het ook uitkijken naar de prestaties van Thomas Vermaelen. De Rode Duivel verschijnt straks aan de aftrap in het bekerduel tegen Espanyol. Bekijk hieronder het elftal van Barça.

⚠ Barça XI

⚽ Espanyol v Barça

⚠ Barça XI
⚽ Espanyol v Barça
🔵🔴 #CopaBarça

19u50 - Batshuayi aan de aftrap, Musonda en Hazard op de bank

Michy Batshuayi staat zoals verwacht in de basis in de FA Cup-replay tegen Norwich. Het wordt mogelijk het laatste optreden van de Rode Duivel in een Chelsea-shirt. Musonda en Hazard beginnen op de bank.

Chelsea team tonight: Caballero; Azpilicueta (c), David Luiz, Ampadu; Zappacosta, Bakayoko, Drinkwater, Kenedy; Willian, Batshuayi, Pedro. #CHENOR

19u40 - Bekervoetbal Engeland en Spanje

In Spanje worden de heenwedstrijden van de kwartfinales van de Copa del Rey afgewerkt. Om 19u begon de partij van de Atlético Madrid tegen Sevilla, waar Carrasco vrede moet nemen met een plekje op de bank. Later deze avond (21u) kruisen Espanyol en Barcelona de degens.

Daarnaast worden in Engeland drie matchen van de derde ronde van de FA Cup afgewerkt: Chelsea-Norwich, Swansea-Wolverhampton en Wigan-Bournemouth. Focus ligt op die eerste partij, waar Batshuayi mogelijk z'n laatste wedstrijd voor Chelsea speelt.

