MULTILIVE: AS Roma moet achtervolgen, Thorgan Hazard wel in de basis

We krijgen vanavond ook heel wat buitenlands voetbal op ons bord. Zo krijgt Radja Nainggolan Torino over de vloer en ontvangt Thorgan Hazard met Borussia Mönchengladbach het Bayer Leverkusen van Leon Bailey.



Later op de avond staat Chelsea tegenover Bournemouth in de League Cup en trekt Manchester United naar Bristol City. In de Portugese ligabeker neemt Benfica het op tegen Portimonense en ook in de Ligue 1 wordt er vanavond gevoetbald. Het AS Monaco van Youri Tielemans ontvangt Rennes. Paris Saint-Germain speelt dan weer tegen Caen.



Volg alle actie hier LIVE op de voet.