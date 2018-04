MULTILIVE (20u45): Juventus en Napoli aan zet in Serie A, ook Real Madrid en Man United spelen vanavond LPB

Vanavond is er ook een druk programma in enkele buitenlandse competities. In de Serie A is het vooral uitkijken naar Crotone - Juventus en Napoli - Udinese. In de Primera Division volgen we hoe Real Madrid het er vanaf brengt tegen Athletic Bilbao. In de Premier League tenslotte houden we u op de hoogte van de esbattementen in Bournemouth - Manchester United. Onze multilive gaat van start om 20u45!