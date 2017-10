MULTILIVE (18u): Juventus naar AC Milan, Bayern en Leipzig opnieuw tegenover elkaar

In de buitenlandse voetbalcompetities staan vanavond enkele leuke affiches op het programma. Juventus staat in de Serie A voor een lastige verplaatsing naar AC Milan. Het AS Roma van Radja Nainggolan neemt het op eigen veld op tegen Bologna. In de Bundesliga staan Bayern München en RB Leipzig voor de tweede keer in drie dagen tegenover elkaar, dit keer in de Münchense Allianz Arena. Benieuwd of Leipzig revanche kan nemen voor de bekeruitschakeling van woensdag. In de Primera Division is het uitkijken naar twee duels. Athletic Bilbao ontvangt FC Barcelona, terwijl Atletico Madrid de degens kruist met Villarreal. Volg alle hoogtepunten vanaf 18u LIVE bij HLN.be!