Mulder: "Hazard liep langs de coach zonder hem een blik te gunnen. Waar liep Eden heen? Naar Madrid" Jan Mulder

26 februari 2018

10u28 8 Buitenlands Voetbal Twintig minuten voor het einde van Manchester United-Chelsea FC wandelde Eden Hazard in de breedte over de middenlijn van Old Trafford. Hij ging ergens in een rechte lijn naar toe, tegenstanders in zijn schitterende stijl duizelig draaien hoefde niet: het spel lag stil.

Eden Hazard werd vervangen. De beste speler van het veld moest plaats maken voor Pedro. Maar Chelsea moet deze wedstrijd toch winnen om nog een kans te maken op kwalificatie voor de Champions League? De eenvoudige supporters en analisten begrepen de beslissing niet. Net als Hazard zelfs, trouwens. Nog net niet hoofdschuddend ging hij er vanaf.

Hazard was woedend. Niet, omdat hij zich persoonlijk gekwetst voelde of zoiets, de rasvoetballer dacht aan zijn team, aan het resultaat, aan de kwalificatie voor de Champions League. Meer dan ooit had Chelsea hem nodig om nog een overwinning uit het vuur te slepen. De verantwoordelijke van de Chelsea-multinational, Antonio Conte, stond opgewonden bij de zijlijn met de armen te zwaaien. Geen kip die hem begreep. Wij niet, spelers niet, hij zelf waarschijnlijk niet. De Engelse pers begrijpt het. De Daily Mail schreef na de wanvertoning tegen FC Barcelona over de beschamend ultra-defensieve speelwijze van Chelsea met Hazard als (waardeloze) diepe spits: ‘Conte’s Masterclass.’

Verstandige mensen hadden Conte al lang opgegeven. Om half vijf zondagmiddag gaf een trouwe speler, toevallig ook de grootste speler, van Conte het op. Hè? Wisselen? Ik?

Hazard liep langs de coach zonder hem een blik te gunnen. Waar liep Eden heen? Naar Madrid.