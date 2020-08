Mulder en Degryse over verloren seizoen Hazard: “Eden moet nu strikt leven tijdens korte vakantie” Redactie

09 augustus 2020

Onze analisten Marc Degryse en Jan Mulder lieten zich uit over de situatie van Eden Hazard. Die kon in de match tegen Manchester City weer niet overtuigen. Een verloren seizoen voor de Rode Duivel. “Een Hazard op zestig procent van zijn mogelijkheden moet je niet laten spelen”, stelt Degryse. Mulder: “Ik had bijna medelijden met hem. Hij deed me in niets denken aan dé Eden Hazard. Hopelijk komt het nog goed. Het is zaak om tijdens deze korte vakantie strikt te gaan leven.” Degryse: “En hopelijk wordt die enkelblessure geen chronisch probleem.”

Bekijk het volledige gesprek over Hazard in de video hierboven.

