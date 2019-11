Moussa Dembélé: “Terugkeer bij Rode Duivels voorlopig niet aan de orde” LPB

02 november 2019

02 november 2019

09u39 Buitenlands voetbal Het eerste jaar van Moussa Dembélé in de Chinese Super League zit er bijna op. Op de website van zijn club Guangzhou R&F kijkt de middenvelder terug op het avontuur.

“De buitenwereld denkt misschien dat in China voetballen een makkie is, maar ik ben daarmee niet akkoord”, zegt Dembélé. “Het niveau van de Super League mag er zijn, het gaat er op het veld intens aan toe. Natuurlijk is het Chinese voetbal nog in volle ontwikkeling en zijn er altijd dingen die beter kunnen. Maar ik geloof erin dat de Chinese competitie zich nog verder zal ontwikkelen. De Chinese voetbalbond doet er in elk geval alles aan om de nationale competitie te doen uitgroeien tot een liga van internationaal niveau. Op termijn zie ik het mogelijk dat de Super League kan wedijveren met veel Europese competities.”

‘King of the ball’, lang duurde het niet voor de supporters van Guangzhou R&F Dembélé met een bijnaam bedachten. Een verwijzing naar zijn fluwelen baltoets. “Al ben ik ook goed in het ‘stelen’ van de bal bij de tegenstander en zo de tegenaanval lanceren. Tja, mijn balbehandeling is al sinds het begin van mijn profcarrière één van mijn sterke punten.”

Een vraag over de nationale ploeg kon natuurlijk niet ontbreken. Hoe staat Dembélé tegenover een terugkeer bij de Rode Duivels? “Ik heb daarover gesproken met Roberto Martínez. Mijn familie leeft nu in Guangzhou. België is ver weg. Op dit moment wil ik mij focussen op de Super League. Een terugkeer naar de nationale ploeg is voorlopig niet aan de orde. Geef me wat tijd om na te denken. Misschien komt er in de nabije toekomst opnieuw een gesprek met Martínez. Dan kunnen we nog altijd zien of een terugkeer tot de mogelijkheden behoort.”