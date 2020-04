Moussa Dembélé over het leven in China na lockdown: “Ze lopen op straat in een boogje rond me heen” MDRW

Bron: Vier - Homeparty met Kat 0 Buitenlands voetbal Hoe is het tegenwoordig nog in China? Moussa Dembélé (32) verdient er zijn boterham bij miljoenenclub Guangzhou R&F. De middenvelder zat met zijn gezin wekenlang vast in z’n kot door de uitbraak van het coronavirus. In een videocall met Kat Kerkhoffs voor VIER vertelt hij over het leven in China, zijn gezin en wat de toekomst brengt. “Ik denk niet dat ik nog in België zal voetballen.”

Dembélé woont in Guangzhou, dat is in het zuiden van China op zo’n 50 minuten van hoofdstad Hongkong. Hij merkt daar een groot verschil met hoe wij in België met het virus omgaan. “In China heb ik niet echt veel paniek gemerkt. Je voelde dat men dit hier al eens had meegemaakt. Als ik met mijn familie in België spreek, hoor ik toch een andere toon. Hier nemen alle burgers de maatregelen doodserieus. Iedereen blijft binnen, niemand wandelt of sport hier buiten. In China hebben ze bovendien een systeem met infraroodcamera’s om te kijken wie allemaal de maatregelen overtreedt. Ik heb het gevoel dat men het in België toch iets relaxter opneemt.”

Het ergste lijkt ondertussen voorbij in China. De lockdown werd afgebouwd en iedereen probeert het gewone leven opnieuw te hervatten. “Toch zijn er nog heel wat maatregelen van kracht. Iedereen moet met een mondkapje lopen. Of als je een zaak binnenwandelt, moet je eerst je temperatuur laten meten. Ze hebben nu heel veel angst voor buitenlanders. Alle mensen lopen op straat in een boogje om mij heen.”

Vorige maand kondigde de sierlijke middenvelder zijn afscheid aan bij de Rode Duivels. Nu het voetbal stilligt heeft hij ruim de tijd om na te denken over zijn toekomst. “Ik denk niet dat ik nog in België zal voetballen. Ik sta hier nog twee jaar onder contract. Daarna zien we hoe ik mij lichamelijk nog voel. Het belangrijkste is voor mij dat ik het nog steeds graag doe. Na mijn carrière kom ik wel sowieso terug in België wonen.” Dembélé is een echte familieman. De vrouw en kinderen konden daarom niet ontbreken in het videogesprek. We leerden dat zoontje Maleec al tot tien kan tellen in het Chinees en hij voetballer wil worden zoals zijn papa.

