Mourinho na kritiek van eigen fans op Lukaku: "Ik zou wel eens willen weten waarom ze hem niet steunen" Yari Pinnewaert

13u46

Bron: The Guardian 20 EPA Buitenlands Voetbal José Mourinho heeft na de gewonnen topper tegen Tottenham Hotspur (1-0) uitgepakt met een sneer naar de eigen aanhang. De reden: hij vond dat de fans Romelu Lukaku niet genoeg steunden.

AFP

’t Kan verkeren. In het begin van het seizoen werd Lukaku door de eigen fans nog op handen gedragen, nu klinkt er bij een deel van de achterban al kritiek. En dat ondanks zijn assist voor Martial, die de enige goal van de wedstrijd scoorde. José Mourinho snapt er dan ook niets van. “Ik zou graag eens horen van de supporters waarom ze Romelu niet steunen. Ik denk dat het niet fair is dat het uitmaakt of je nu scoort, dan wel het doelpunt aangeeft. Ik denk dat het helemaal niet fair is. Dus ben ik een beetje teleurgesteld – maar niet over Romelu. Over hem ben ik heel tevreden.”

AFP

Lof voor Vertonghen en Alderweireld

Ook de fluitjes van de fans bij de wissel van Rashford voor uiteindelijke matchwinnaar Martial werkten Mourinho op de zenuwen. “Ik snap echt niet waarom de fans zo reageren. Zijn zij Red Devils? Soms weet ik het niet, want mijn spitsen leveren uitstekend werk. Vandaag stonden twee spitsen tegenover de drie beste centrale verdedigers in Europa (ook Jan Vertonghen en Toby Alderweireld waren daarbij, red) en ze moesten ook defensief werk leveren. Ze moesten de verdedigers onder druk zetten wanneer zij in balbezit waren, want ze zijn héél erg vertrouwd met het systeem van drie verdedigers.”

AP

Tot slot kwam de Portugees ook nog een keertje terug op het vingertje dat hij voor de mond hield na affluiten. “Sommige mensen zouden beter wat minder praten. Weet je, blijf rustig, relax. Relax een beetje”, aldus ‘The Special One’.

Action Images via Reuters

Action Images via Reuters

REUTERS