Mourinho is man van zijn woord: ballenjongen ontmoet spelers tijdens etentje voor wedstrijd

02 december 2019

15u11 0 Buitenlands voetbal José Mourinho was vorige week in de wolken met het werk van ballenjongen Callum Hynes bij het doelpunt van Kane. Hij is zo dankbaar dat hij de jonge knaap zelfs uitnodigde voor een diner met de spelers. Tottenham verspreidde nu beelden van zijn speciale dag.

In de wedstrijd tussen Tottenham en Olympiakos gooide de alerte ballenjongen snel een nieuwe bal richting Aurier. Die laatste kon profiteren van de desorganisatie bij de Grieken, waardoor Harry Kane op doel af kon. Hij deed waar hij het beste in is en maakte gelijk, waarna Mourinho de 15-jarige bedankte met een handshake en een knuffel. Ook op de persconferentie gooide ‘The Special One’ nog met complimentjes naar de ballenjongen. “Dat ventje was briljant. Hij las de wedstrijd en zat niet naar de tribunes te kijken. Hij snapte het en gaf een belangrijke assist.”

Mourinho wou Callum meteen na de wedstrijd uitnodigen om mee te vieren met de spelers in de kleedkamer. Hij was na de wedstrijd jammer genoeg al meteen vertrokken omdat hij moest studeren voor een examen wiskunde. Mourinho vergat het echter niet, en heeft hem dus uitgenodigd voor een diner met de spelers voorafgaand aan de wedstrijd tegen Bournemouth. “Hopelijk kunnen we hem een mooie herinnering geven voor de rest van zijn leven”, zei de Portugees.

Tottenham plaatste nu beelden online waar de jongen aanwezig was op het etentje voorafgaand aan de wedstrijd tegen Bournemouth afgelopen weekend (3-2 winst). Harry Kane stelde de jongen voor aan alle spelers. Hij zat aan tafel tegenover Davidson Sanchez. Op het menu stond een pasta. Callum genoot duidelijk van zijn moment met de spelers.