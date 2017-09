Mourinho hoopt dat Martínez hem helpt: "Ik kan Lukaku geen rust gunnen" Kristof Terreur in Engeland

23u30

Bron: HLNinEngeland 0 Getty Images Buitenlands Voetbal Jose Mourinho gooit de bal in het kamp van bondscoach Roberto Martínez. Zolang Zlatan niet fit is, kan hij naar eigen zeggen niet roteren met Romelu Lukaku. De coach van Man United hoopt dat zijn collega de hint heeft verstaan.

Op de League Cup na startte Lukaku tot nu toe in alle matchen voor Man United. Zijn trainer zou hem ook graag eens laten uitblazen in het drukke programma, maar dat gaat maar moeilijk. In de eerste plaats is Lukaku enorm belangrijk voor United met zijn goals. En een echt stand-in heeft Mourinho evenmin. "Zonder Zlatan lukt het niet, omdat ook Rashford op verscheidene posities speelt", zei The Special One. "Zolang Zlatan niet terug is, kunnen we ons nummer 9 geen rust geven. België is niet mijn verantwoordelijkheid. Ik kan professioneel gezien niet zeggen wat Roberto moet doen en wat niet. Je weet wel." Hint, hint. De boodschap is bij deze overgemaakt.

Voorts weigerde Mourinho de pluimen op de hoed te steken voor de uitstekende start van Lukaku: 10 goals in 9 matchen. "Als ik dat doe, zou het lijken alsof we de afgelopen 3 maanden iets uitzonderlijk hebben gedaan. Dat is niet fair. Het is een globale evolutie. Hij heeft tot nu toe elke kans in zijn carrière met beide handen gegrepen. Deze zomer was zijn wil sterk. Hij wilde in een team spelen met andere ambities: de Champions League. Het was zijn droom om op dit niveau te spelen. Sinds hij hier is, denkt hij alleen maar aan succes. Hij werkt, hij rust, hij leidt een professioneel leven buiten het voetbal. Hij speelt, hij geniet. Ieder team, elke trainer heeft bijgedragen tot deze evolutie. Bij United zit hij nu op een ander niveau, maar hij gaat er goed om. Ik liet hem destijds bij Chelsea op huurbasis vertrekken om zich te ontwikkelen."