Mourinho heeft eigen straat in Setubal: "Hier noemen ze me tenminste 'Ze' in plaats van die 'Special One bulls***'"

Jose Mourinho is door zijn thuisstad Setubal geëerd met een eigen straatnaam. De Portugezen zijn vooral blij met de Champions League-glorie waarvoor Jose gezorgd heeft, Jose is vooral blij dat er in de Avenida Jose Mourinho geen verwijs ligt naar zijn bijnaam de 'Special One, of zoals Mourinho het zelf noemt: 'Special One bulls***".

Mourinho woonde het event rond de nieuwe straatnaam in het kuststadje logischerwijs bij. "Ik kom graag terug naar Setubal omdat ik van Setubal hou. Omdat mijn vrienden me 'Ze' noemen en het tenminste nooit hebben over dat stomme 'Special One'-gedoe. Ik ben Setubal heel dankbaar. Normaal ruil ik elke hommage of award meteen graag in voor een driepunter, maar deze ga ik voor mezelf houden. Het is echt speciaal voor mij. Setubal blijft de enige stad waar ik mezelf kan zijn: Ze. Ze Mario. Waar de mensen me normaal behandelen en me goed doen voelen." Jose werd er zowaar filosofisch van en sleurde de essentie van het leven erbij. "Ik ben echt iemand van Setubal, met al zijn kwaliteiten en gebreken. Daarom ben ik hier zo dankbaar voor en maakt me dit emotioneel."

Of hij ooit terug naar zijn thuisstad verhuist, daar kon Mourinho niet meteen een antwoord op geven. "Wat ik na het voetbal ga doen, daar heb ik nog geen idee van. Waarschijnlijk volg ik mijn kinderen en kleinkinderen. Maar Setubal zal altijd mijn thuis zijn." Tijdens de plechtigheden werd Mourinho in de bloemetjes gezet door burgemeester Maria das Dores Meira. Volgens haar is Jose "een zoon van Setubal, een man van de wereld, een globale persoonlijkheid en één van die inwoners uit Setubal die ons trots maken omdat hij echt speciaal is, een speciaal talent heeft en hij een speciale liefde voor dit land heeft." Toch maar niet te veel dat speciale aanhalen, Maria.

'Ze Mario' samen met zijn moeder Maria Julia Santos en burgemeester Maria das Dores Meira (r).

