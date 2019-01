Mourinho, die eigenlijk niks mag zeggen over ontslag bij Man United, licht toch tipje van de sluier voor ‘bijbaantje’ dat hem 130.000 euro oplevert Redactie

18 januari 2019

07u57

Bron: AD.nl 0 Buitenlands Voetbal Hoewel hij op straffe van een dwangsom niets mag zeggen over zijn ontslag bij Manchester United heeft José Mourinho toch een tipje van de sluier opgelicht over zijn vertrek. “Er zijn conclusies getrokken over wat mensen zien, maar niemand weet wat zich achter de schermen heeft afgespeeld. Maar dat is wel fundamenteel als je conclusies wilt trekken.”

Mourinho sprak gisteren als analyticus van mediakanaal beIN Sports in Qatar, waar hij 130.000 euro toucheerde voor dat bijbaantje. Als onderdeel van de forse afkoopsom van naar verluidt 20 miljoen euro mag de Portugees niet uitweiden over zijn ontslag, op straffe van een dwangsom. Mourinho werd op 18 december ontslagen bij Manchester United, waarna zijn opvolger Ole Gunnar Solskjaer de boel plots weer volledig aan de praat kreeg op Old Trafford. Onder leiding van de Noor won United al zes keer, met een doelsaldo van 17-3.

Waar ik heenga, is waar ik hoor: de absolute top. José Mourinho

Mourinho liet niet het achterste van zijn tong zien, maar schetste in grote lijnen wel de contouren van zijn ontslag. “Als ik jullie bijvoorbeeld vertel dat de tweede plaats met Manchester United vorig seizoen één van mijn beste prestaties als trainer ooit is, zegt het publiek: ‘Ben je gek geworden, je hebt 25 prijzen gewonnen'. Maar ik zeg het omdat niemand weet wat zich achter de schermen heeft afgespeeld. Dan worden conclusies getrokken op basis van een camera of een analyse van deze of gene. Daarin wordt altijd een ander perspectief geschetst.”

Mourinho bekent dat hij veel problemen had met spelers. Hij botste met name met de Franse middenvelder Paul Pogba. “Wat ik wel goed heb gedaan met de spelers, is geen nieuws. Alleen problemen tussen de coach en een speler zijn nieuws in het hedendaagse voetbal. In de huidige tijd heeft een coach niet meer het natuurlijke gezag om een relatie met een speler op te bouwen, zodat je hem iets kunt leren en soms de confrontatie met hem aangaat als hij zich niet als een prof gedraagt”, mopperde Mourinho.



De 55-jarige Mourinho liet ook weten dat hij nog lang niet klaar is als trainer. “Ik ben veel te jong voor mijn pensioen. Ik wil nog steeds coachen. Ze zijn nog lang niet van me af. Over een paar weken word ik 56 jaar, ik kan nog wel even mee.” Dat zal niet bij Benfica zijn, zei Mourinho nogmaals. “Waar ik heenga, is waar ik thuishoor. Dat is de absolute top.”