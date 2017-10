Morioka in Japanse selectie tegen Rode Duivels, eerste selectie voor sensatie Bandé Redactie

16u40 3 Photo News Buitenlands Voetbal Roberto Martínez maakt pas vrijdag zijn selectie bekend voor de oefenwedstrijden tegen Mexico en Japan, maar andere landen deden dat vandaag al. Bij Japan zitten Morioka en Kubo in de selectie. KV Mechelen-spits Bandé wordt voor het eerst opgeroepen door Burkina Faso.

Japan neemt het op 11 november op tegen Brazilië en op 14 november tegen België. Bondscoach Halilhodzic rekent daarvoor op Ryota Morioka (Waasland-Beveren) en Yuya Kubo (AA Gent). Morioka is voor het eerst sinds 2014 weer bij de Japanse nationale ploeg, toen mocht hij opdraven in twee oefeninterlands. Kubo verzamelde al negen caps. Ook oude bekende Eiji Kawashima (ex-Lierse en Standard, nu Metz) zit bij de selectie, die nog heel wat grote namen telt met Yoshida (Southampton), Nagatomo (Inter) en Haraguchi (Hertha BSC). Keisuke Honda, die speelt voor het Mexicaanse Pachuca, Shinji Kagawa (Borussia Dortmund) en Shinji Okazaki (Leicester City) ontbreken in de selectie.

Waasland-Beveren is nog een international rijker: Nana Opoku Ampomah kan op 12 november zijn debuut maken voor het al uitgeschakelde Ghana tegen Egypte.

Hassane Bandé, die aan de lopende band scoort bij KV Mechelen, behoort voor het eerst tot de selectie van Burkina Faso. De efficiëntste speler van de Jupiler Pro League (met één doelpunt om de 81 minuten) vierde gisteren zijn verjaardag met als cadeau een eerste oproepingsbrief. Burkina Faso neemt het in zijn laatste WK-kwalificatiematch op tegen Kaapverdië (14 november). Zelfs als Burkina Faso wint, moet het hopen op verlies van Senegal om zich te plaatsen.

BELGA Bandé scoorde ook afgelopen weekend tegen Zulte Waregem