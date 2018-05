Mooie zomeravond voor KV Oostende: eerste zege en terugkeer Musona Redactie

06 mei 2018

21u55 0 Beerschot Wilrijk BSW BSW 0 einde 2 KVO KVO KV Oostende Buitenlands Voetbal Eindelijk: in de zevende wedstijd van play-off 2 heeft KV Oostende een eerste keer kunnen winnen. De kustploeg toonde zich scherper en trefzekerder dan Beerschot-Wilrijk, dat nog steeds zonder zege is. Bijkomende opsteker voor KVO: Knowledge Musona is na een slepend adductorenletsel opnieuw voetballer.

Twee ploegen die niets meer te winnen hadden, zomerse temperaturen en matig bezette tribunes: Beerschot-Oostende had alles om uit te groeien tot een eindeseizoensmatch. Gelukkig kwam het zo ver niet. Na een wat slome aanloop werd het zelfs nog een best onderhoudende partij. Tussen minuut 30 en 45 noteerden we een handvol mogelijkheden aan beide kanten. De scherpste prikken kwamen van Oostende. Na balverlies van Losada – die knullig van dichtbij op ref Van Driessche trapte – kreeg bezoeker Vandendriessche dé kans van de eerste helft. Beerschots keeper Romo wist die poging nog net tegen de paal te duwen.

Na de rust viel het goaltje dan toch voor de bezoekers. Rezaeian zette voor en Prychynenko devieerde vervolgens ongelukkig in eigen doel. Het was niet mooi, maar hij telde wel. En er was nog meer goed nieuws voor Oostende: zo mocht Knowledge Musona op het uur zijn rentree maken na drie en een halve maand blessureleed.

De Zimbabwaan liet zich meteen gelden. Binnen de vier minuten zette hij Canesin alleen voor doel, maar die laatste trapte op de paal. Nog eens vijf minuten later een gelijkaardige situatie: Musona stuurde Canesin opnieuw in het straatje en weer vond die het doelhout op zijn weg. Deze keer was Akpala echter goed gevolgd om de score te verdubbelen. In de slotfase liet invaller D’Haese nog de 0-3 liggen (nogmaals op aangeven van Musona trouwens), maar dat deed er niet meer toe. Oostende gaf zijn eerste driepunter van de play-offs niet meer uit handen. Voor Beerschot-Wilrijk zal het dan maar op één van de laatste drie speeldagen moeten gebeuren.