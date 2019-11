Mondje dicht: Messi zegt Braziliaanse bondscoach even wat hij ervan denkt YP

16 november 2019

09u38

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0

Lionel Messi heeft Argentinië in een oefenwedstrijd langs Brazilië geschoten. In Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, werd het 1-0. Er waren 22.000 toeschouwers. Messi opende na bijna een kwartier de score voor de Argentijnen. Aanvankelijk zag de vedette van Barcelona zijn strafschop gekeerd door Liverpools doelman Alisson Becker, maar in de rebound scoorde hij alsnog. Enkele minuten voor de treffer had de Braziliaan Gabriel Jesus van Manchester City een penalty gemist.

Messi telling Tite to shutup. 15 games suspension incoming. pic.twitter.com/iFLUr7rn2H beej🎗(@ FCBeej) link

Op een gegeven moment in de wedstrijd had de ‘Vlo’ ook even genoeg van het gedrag van Braziliaans bondscoach Tite. Toen die de ‘Gele Kanaries’ iets té ostentatief aan het coachen was, maakte de Argentijnse sterspeler even duidelijk wat hij ervan vond. Bovenstaande beelden spreken voor zich.

Messi deed voor de eerste keer na een schorsing van drie maanden weer mee. Bij Brazilië ontbrak sterspeler Neymar door een blessure.