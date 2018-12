Monaco ondanks doelpunt Tielemans ten onder tegen Montpellier XC

01 december 2018

21u45

Bron: Belga 0 AS Monaco ASM ASM 1 einde 2 MON MON Montpellier Buitenlands Voetbal AS Monaco heeft op de vijftiende speeldag in de Franse Ligue 1 met 1-2 verloren van Montpellier. Youri Tielemans tekende voor de openingstreffer.

De thuisploeg was op slag van rusten nochtans op voorsprong geklommen na een knap doelpunt van Youri Tielemans, die de bezoekende doelman met een laag schot kansloos liet. Monaco leek zo op weg naar de derde zege van het seizoen, de tweede op rij, maar bleef toch nog met lege handen achter. In een dolle slotfase scoorden de bezoekers nog twee keer via Gaetan Laborde (81.) en Andy Delort (86.), waardoor 1-2 de eindstand werd. Doelpuntenmaker Tielemans speelde de hele wedstrijd, collega-Rode Duivel Nacer Chadli werd op het uur naar de kant gehaald.

Monaco blijft zo met tien punten op de voorlaatste plaats in de Ligue 1. Alleen Guingamp doet met acht punten nog slechter.