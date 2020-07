Monaco neemt afscheid van hoofdcoach Roberto Moreno, Niko Kovac is zijn opvolger Redactie

19 juli 2020

AS Monaco heeft zaterdag, één dag na de 0-2 zege in een oefenduel tegen satellietclub Cercle Brugge, haar trainer Roberto Moreno de laan uitgestuurd. De 42-jarige Spanjaard was nog maar sinds januari hoofdcoach van de Monegasken. Zijn vervanger is de Kroaat Niko Kovac, die in november vorig jaar de bons kreeg bij Bayern München. Hij tekende er een contract voor drie seizoenen, met optie op een bijkomend jaar.

Moreno volgde begin januari de Portugees Leonardo Jardim op als hoofdcoach van Monaco. De Spanjaard zat slechts bij tien officiële duels van Monaco op de bank, waarvan hij er drie won, drie gelijkspeelde en vier verloor. De Monegasken beëindigden de stopgezette Ligue 1 als negende en slaagden er zo niet in het vooropgezette Europese ticket te veroveren.

Moreno leek wel nog aan het nieuwe seizoen te mogen beginnen en coachte zijn team vrijdag nog tijdens de 0-2 zege tegen Cercle Brugge in het Jan Breydelstadion. Een dag later was zijn avontuur in het prinsdom echter voorbij. Het was voor de Spanjaard zijn eerste job als hoofdcoach bij een club. Eerder was hij tussen maart en november 2019 wel bondscoach van Spanje ter vervanging van Luis Enrique die een pauze nam door de ziekte van zijn dochter.

De vervanger van Moreno, de 48-jarige Kovac, was tussen juli 2018 en november 2019 coach van Bayern München. Hij won met de Rekordmeister de dubbel (titel en beker) in 2019. Een jaar eerder had hij met Eintracht Frankfurt ook al een beker gewonnen.

Voorlopig staat Nacer Chadli nog onder contract bij Monaco. De Rode Duivel, die het voorbije seizoen werd uitgeleend aan Anderlecht, zal waarschijnlijk wel nog andere oorden opzoeken. Zijn contract in het prinsdom loopt nog tot medio 2021.