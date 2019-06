Moet “egoïstische” Carrasco wenstransfer vrezen? Coach gooit olie op vuur: “Zo werkt het niet in China” ODBS/JVDV/FDZ/KTH

22 juni 2019

19u34 0 Chinese Super League Opgesloten in een gouden kooi. De strategie van Carrasco om zich onmogelijk te maken bij Dalian Yifang en zo een vertrek te forceren, lijkt niet meteen de goeie. Het conflict neemt steeds grotere proporties aan en de club laat nu weten dat ze er net alles aan zullen doen om Carrasco niet zijn transfer te gunnen. “Zo zit de Chinese cultuur niet in elkaar.”

Het zit er steeds harder tegen. In zijn persconferentie voorafgaand aan de match tegen Tianjin Tianhai, liet een woedende Dalian-trainer Choi Kang-hee zich in niet mis te verstane woorden uit over Carrasco. “Hij zal niet meespelen morgen. Misschien zal hij zelfs nooit meer voor ons spelen. En het is alles behalve aan ons om hem te plezieren opdat hij terug naar Europa kan.” Het einde van Carrasco’s schorsing lijkt dus nog niet meteen voor morgen, zelfs als hij zich -zoals Dalian Yifang eist- zich excuseert binnen de drie dagen.

“Zeer egoïstisch”

Choi Kang-hee, een Zuid-Koreaan, deed vervolgens nog eens het relaas vanuit hun standpunt uit de doeken. “Al sinds de voorbereiding op dit seizoen heeft Carrasco ons meerdere malen laten weten weg te willen. Dat laat hij ook blijken in zijn prestaties, weinig professioneel vind ik dat. Bovendien zegt hij dat we hem beloofd hebben deze zomer te laten vertrekken. Het enige dat we hem beloofd hebben, is dat we zullen meewerken aan een transfer als hij zich helemaal zou geven voor ons. Tegen Shanghai vragen we expliciet dat hij geen gele kaart zou pakken om niet geschorst te zijn, waarna hij opvallend tijdrekt en geel krijgt. Om zo vroeger te kunnen afreizen naar België voor de Rode Duivels. We wilden hem aanvankelijk niet laten vertrekken, maar hij beloofde ons hier zo snel mogelijk terug te staan. Vervolgens is hij te laat terug en geeft hij niet eens een teken van leven (Carrasco beweert dat hij door vertraging een connectievlucht miste, nvdr). Op de koop toe toont hij geen inzet op training en heeft hij een negatieve invloed op de groep. Onverantwoord en zeer egoïstisch.”

“Carrasco eist nu ook van ons een certificaat waarop staat dat hij eind dit seizoen zeker mag vertrekken (de Chinese Super League eindigt in december, nvdr). Maar de Europese spelers moeten beseffen dat het zo niet werkt in China. Zo zit de cultuur hier niet in elkaar. Met Carrasco is het altijd moeilijk. Ik begrijp dat de Chinese spelers hem stilaan echt beu zijn. Het is een opeenstapeling van kleine dingen die hem onmogelijk maken. Dat hij goed beseft dat hij de enige verantwoordelijke is in dit verhaal en dat ook zo in de toekomst zal zijn.”

Christophe Henrotay, de makelaar van de speler, begrijpt het niet: “Carrasco had ongemak in zijn knieën na de interlands. Hij bleef in België voor behandeling. De club kreeg medische rapporten die dat bewijzen. Nu, deze situatie is het gevolg van het feit dat de club de oorzaak van het probleem niet aanpakt.” Carrasco geeft al langer te kennen dat hij terug naar Europa wil. “Er zijn clubs die hem graag willen tekenen. Eén club diende een formeel bod in. Andere clubs, zoals Arsenal, wilden dat ook doen, maar Dalian zei dat hij niet te koop was.”

Carrasco zelf reageerde gisteravond laat via Twitter: “De houding van sommige clubleiders en ploeggenoten is onbegrijpelijk, gezien mijn inzet tot nu toe. Het team heeft me nodig en ik wil het team helpen. Dit probleem moet worden opgelost.”

