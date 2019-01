Model dat ooit poedelnaakt naar zijn hotel reed, zegt bewijzen te hebben tegen Cristiano Ronaldo: “Hij is een psychopaat” TLB

09 januari 2019

12u08

Kathryn Mayorga, de vrouw die Cristiano Ronaldo ervan beschuldigt haar te hebben verkracht in 2009, krijgt steun uit onverwachte hoek in haar juridische strijd tegen de Portugese topvoetballer. Jasmine Lennard, een Brits model dat in 2008 een kortstondige romance had met 'CR7', is bereid om Mayorga's team te helpen. "Mensen zullen geschokt zijn als ze nog maar de halve waarheid over hem kennen", schrijft Lennard op Twitter.

Cristiano Ronaldo, afgelopen zomer door Juventus overgekocht van Real Madrid, wordt door de Amerikaanse Kathryn Mayorga beschuldigd van verkrachting. Ze legde daarvoor een klacht neer bij het gerecht van Las Vegas en in oktober van vorig jaar werd het onderzoek heropend. Ronaldo ontkent de aantijgingen stellig, het onderzoek loopt.

“Ik wil elke vriendin die hem intiem kent of gekend heeft spreken, zelfs al moet ik ervoor naar het Verenigd Koninkrijk vliegen”, beloofde Leslie Stovall, de hoofdadvocate van Kathryn Mayorga, in oktober. Maar élk ex-liefje van de Portugees heeft Stovall nog niet kunnen spreken. Dat blijkt uit een spontane sollicitatie die het Britse model Jasmine Lennard doet via Twitter. Lennard wil het team van Mayorga naar eigen zeggen “helpen om de waarheid aan het licht te doen komen”, want ook Lennard heeft - eufemistisch gesteld - geen te hoge pet op van de Portugese superster.

Ronaldo en Lennard leerden elkaar kennen in 2008 tijdens een feestje in Los Angeles. “Hij was 22 op dat moment”, groef het model eind vorig in haar geheugen in een gesprek met Daily Mirror. “Eén van de mannen uit zijn entourage, altijd bestaande uit een kleerkast of zes, fungeerde als wingman voor Ronaldo en vroeg wat ik na het feestje nog zou doen. Ik bedankte vriendelijk voor het aanbod om na het feestje samen nog iets te gaan drinken en zei dat Ronaldo mijn nummer enkel kreeg als hij het zelf kwam vragen. Verder gebeurde er die avond niets.”

Poedelnaakt in mijn Lamborghini

Volgens Lennard, over het Kanaal bekend van programma’s als Make Me a Supermodel en Celebrity Big Brother bestookte Ronaldo haar in de twee dagen die volgden met berichtjes. “Ik ging niet in op zijn vraag om bij hem in zijn hotel te slapen, maar nodigde Ronaldo uit bij mij thuis. Ik reed poedelnaakt in mijn Lamborghini naar zijn hotel om hem op te pikken. Hij had geen idee wat er gebeurde. Daarna bedreven we de liefde, maar op meer hoopte ik niet. Ronaldo was niet meer dan een speeltje voor mij en ik vond het wel leuk hoe hij me probeerde te veroveren.”

Daarna verwaterde het contact tussen Ronaldo en Lennard. Volgens het model ziet Ronaldo daten eerder als een hobby. “Hij papte in die tijd aan met verschillende vrouwen tegelijkertijd, ook met onder anderen Paris Hilton. Daarnaast vroeg hij me ook of ik hem het nummer van het Russische model Irina Shayk kon bezorgen ‘voor een van zijn ploegmaats’. Later werd ze zijn vriendin. Ronaldo’s veroveringshonger is niet te stillen. “

“Niet langer zwijgen en toekijken hoe hij liegt”

Volgens Lennard wisselde ze de voorbije achttien maanden weer wat berichtjes uit met de topschutter van Juventus, maar erg vriendschappelijk waren die blijkbaar niet. De nu 33-jarige Britse is naar eigen zeggen van plan om “de ware aard van Ronaldo aan het licht te laten komen”. Lennard werd daarbij geïnspireerd door de documentaire Surviving R. Kelly, een zesdelige reeks die ze afgelopen week zag. Daarin beschuldigen meerdere vrouwen de 52-jarige Amerikaanse zanger van seksueel misbruik en seks met minderjarigen.

“Na er lang en goed over te hebben nagedacht, richt ik mij tot Kathryn Mayorga en haar team”, schrijft Lennard nu op Twitter. “Ik bied mijn steun nadat ze Ronaldo ervan beschuldigd heeft haar te hebben verkracht. Contacteer me, ik heb informatie die de zaak vooruit kan helpen. Ik kan niet langer zwijgen en toekijken hoe hij liegt. Ik zal er alles aan doen om Kathryn te helpen. Ik heb berichten en opnames die van onschatbare waarde zullen zijn om te tonen wat voor iemand Ronaldo echt is.”

“Honderden berichten van hem heb ik. Ik heb ze tien jaar lang voor mezelf gehouden, maar dat zal ik nu niet meer doen. Ondanks zijn vele inspanningen om me te doen zwijgen. Ronaldo is een controlefreak, een pestkop en een psychopaat. Mensen zullen geschokt zijn als ze nog maar de halve waarheid over Ronaldo kennen”, spaart Lennard de harde woorden niet. “Ikzelf en mijn familie zijn al bedreigd geweest. Ik kreeg zelfs te horen dat hij me zou laten ontvoeren of zelfs in stukken zou laten snijden en in een rivier gooien als ik met iemand anders zou daten of zelfs maar mijn huis zou verlaten. En ja, ik heb bewijzen van alles wat ik schrijf. Hij is een psychopaat. Niemand zou me geloven als ik geen bewijzen zou hebben, maar die heb ik gelukkig wel. Game’s up.”

Lennard stuurde heel wat berichten de wereld in:

On that note and after much thought i am reaching out to Kathryn Mayorga and her legal team to offer my assistance in her rape allegation against @Cristiano please contact me. I have information that I believe will be beneficial to your case and I would like to help you. QUEEN OF THE DAMNED(@ Jasminelennard) link

No one has any idea what he is truly like and if they did. If they had half a clue they’d be horrified. I’m not sitting back any longer and watching him lie in the brazen arrogant entirely insensitive way that he is whilst he employs teams of PR’S and lawyers and investigators to https://t.co/bJGjgriImC QUEEN OF THE DAMNED(@ Jasminelennard) link

No it doesn’t. The word NO means NO. The word STOP means STOP. If you continue a sexual act while a woman is screaming for you to stop you are a rapist and a monster and I don’t give a fuck how good you can kick a football or sing a song. https://t.co/DGjPZGeht4 QUEEN OF THE DAMNED(@ Jasminelennard) link

The way some of these characters act after too. They genuinely believe their untouchable because of their celebrity. The way he has behaved since the allegations surfaced have made me feel physically sick. Donning a super man outfit. Zero sensitivity to the victim and other https://t.co/DGjPZGeht4 QUEEN OF THE DAMNED(@ Jasminelennard) link

Victims of sexual abuse. He legitimately thinks he’s going to get away with it. Not now. I have had a relationship with him for a decade. We have been communicating pretty much on a daily basis for the last year and half and I have messages and recordings that’ll be invaluable to https://t.co/DGjPZGeht4 QUEEN OF THE DAMNED(@ Jasminelennard) link

Kathryn and her team in showing his true nature and character how unwell he is. I refuse to sit back any longer. It’s wrong. It makes me feel like I’m complicit. I just can’t. Reach out to me Kathryn i will help you. X https://t.co/CntNPpocJb QUEEN OF THE DAMNED(@ Jasminelennard) link

Despite his best efforts to persuade me to stay silent and get on board with supporting and defending him Im going to do the right thing and share with the public so you can make your own minds up. He may attempt to sue but it’s in the public interest so he’ll fail miserably. QUEEN OF THE DAMNED(@ Jasminelennard) link

I have had threats against me and my family I have been informed that a file was created on me to try and dig up dirt and that myself and my child are being being followed by detectives he hired. It’s enough. QUEEN OF THE DAMNED(@ Jasminelennard) link

Told me if I dated anyone else or if I left my house he’d have me kidnapped and have my body cut up and put in a bag and thrown in a river. Yes I have proof of everything I’m saying. He’s a psychopath. https://t.co/SEXdys4JUs QUEEN OF THE DAMNED(@ Jasminelennard) link

No I’m not scared of him and yes I’ve kept ALL his dirty secrets for a decade there are SO MANY. This was a step too far. I can not and will not get on board defending him against these allegations when I believe he is guilty. https://t.co/kYeVp6d4qk QUEEN OF THE DAMNED(@ Jasminelennard) link