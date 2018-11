Mitrovic vertolkt hoofdrol in beladen burenduel tussen Servië en Montenegro: fraaie treffer, gemiste ‘Panenka’ en vuistslag in de nek MDB

17 november 2018

17u52 0 Buitenlands Voetbal Aleksandar Mitrovic eiste in de burenstrijd tussen Servië en Montenegro de spotlights op. In de Nations League trof de voormalige spits van Anderlecht raak, kreeg hij een vuist in de nek geplant en droop hij even later wel even met het schaamrood op de wangen af. Ondanks zijn mislukte ‘Panenka’ won Servië toch met 2-1 zodat het dicht bij groepswinst is in de C-divisie.

In een niet zo ver verleden gingen beide naties nog als één land door het leven, maar vandaag stonden Servië en Montenegro wel lijnrecht tegenover elkaar. Het werd een opvallend kijkstuk met Aleksandar Mitrovic als hoofdrolspeler. De man die tussen 2013 en 2015 voor de doelpunten zorgde in het Astridpark was ook in het Stadion Rajko Mitic trefzeker. Na het openingsdoelpunt van Adem Ljajic was het de beurt aan ‘Mitrogol’ die met een frivole tik de voorzet van Kolarov fraai in doel devieerde. Doelman Danijel Petkovic kon er alleen maar naar kijken.

Zes minuten later stond de spits van Fulham klaar om net als in de heenwedstrijd zijn tweede te maken tegen Montenegro. Servië had namelijk een controversiële strafschop gekregen van de Spaanse scheidsrechter Alberto Undiano Mallenco. Nemanja Matic leek in de grond te trappen - Raheem Sterling achterna - waarna de bal tot ieders verbazing op de stip ging. Een strafschop die Mitrovic dus opeiste. Vol zelfvertrouwen na zijn treffer probeerde hij doelman Petkovic met een ‘Panenka’ te verschalken. In plaats van in doel verdween het leer echter over de dwarsligger. Mitrovic kon wel in de grond zakken van schaamte.

Slechts geel voor vuistslag in de nek

Die strafschop was echter niet de enige dwaling van ref Mallenco en zijn assistenten. Enkele minuten voor de elfmeter kreeg Mitrovic tijdens het wachten op een hoekschop prompt de vuist van Marko Simic in de nek geplant. Een meer dan bewuste actie van de Montenegrijn die er vreemd genoeg enkel een geel karton aan overhield. Montenegro mocht dus met elf verder en kwam ook nog even terug in de wedstrijd wanneer Stefan Mugosa de aansluitingstreffer tegen de netten tikte. Meer dan de 2-1 zat er echter niet in voor de bezoekers. Met de overwinning zet Servië een grote stap richting de groepszege in groep 4 van de C-divisie. Dinsdag kunnen de Serviërs tegen Roemenië de promotie naar de B-divisie helemaal veilig stellen. Ook dan met Aleksandar Mitrovic in de hoofdrol?

