Mist Thibaut Courtois competitiestart in La Liga? Linkerenkel houdt hem mogelijk enkele weken aan de kant KTH

29 juli 2019

17u35 2 Buitenlands voetbal Slecht nieuws voor Thibaut Courtois (27). De doelman van Real Madrid blesseerde zich vanmorgen op training aan de linkerenkel. “Een verstuiking van de tweede graad”, communiceert zijn club. Mogelijk staat hij enkele weken aan de kant. Zijn competitiestart is in gevaar.

Keylor Navas wrijft zich in de handen. Courtois reisde maandagavond niet mee af naar München voor de Audi Cup, een tweedaags toernooi. Dinsdag staat een oefenmatch met Tottenham gepland, maar dat zal dus zonder onze nationale nummer een zijn. Hij blijft achter in Madrid voor verzorging. Voorlopig wil zijn club geen tijdsduur kleven op zijn onbeschikbaarheid, maar in de wandelgangen houden ze rekening met twee weken tot een maand. Een domper.

Courtois is niet het type dat lang stilstaat bij blessures, omdat je er toch niks aan kan veranderen, maar hij zal toch ook toe moeten geven dat een ernstige kwetsuur bijzonder ongelegen kan komen. Drie weken voor de start van La Liga moet er immers nog voor een plaats onder de lat gestreden worden.

Vanuit het bestuur was hem in mei nochtans toegezegd dat hij aan het seizoen zou beginnen als nummer een en dat zijn concurrent Keylor Navas, wiens schaduw in zijn eerste jaar op Bernabéu constant over hem hing, zou worden verkocht. Ondertussen hangt zijn populaire concurrent er nog altijd rond en zaterdagochtend in New York werd Courtois uitgefloten door Navasgezinde latino’s.

Vijf tegengoals in 45 minuten, waar hij overigens geen verhaal tegen had, hielpen evenmin. De Spaanse pers pakte hem koud op zijn uitspraken dat hij in zijn eerste twee uitstekende oefenwedstrijden had laten zien ‘dat hij de nummer een was’. Zolang Navas er niet weg is, zal de discussie blijven leven en zullen zijn kwaliteiten in vraag worden blijven gesteld. Dat is Spanje, dat is Real.