Missen Champions League extra zuur voor Lukaku: weeksalaris spits met €22.500 omlaag (als hij blijft) KTH

07 mei 2019

06u42 0 Buitenlands voetbal Ze voelen het missen van een Champions League-ticket in de portefeuille. Club en spelers. In het geval van Romelu Lukaku betaalt Man United hem volgend seizoen zo’n 1,5 miljoen euro per jaar minder uit. Als hij blijft.

In elk contract staan er andere cijfertjes en specifieke clausules, maar door de band genomen moeten spelers van Manchester United gemiddeld tussen 12 en 20 procent van hun salaris inleveren als de club geen Champions League-voetbal afdwingt. Wie niet presteert, moet voelen. Bij Romelu Lukaku (25) is dat niet anders.

In de overeenkomst van de Rode Duivel, gelekt door Football Leaks, staat dat hij vanaf 01/07/2018 tot 30/06/2021 jaarlijks een basisloon van 6 miljoen pond bruto per jaar krijgt - zo’n 7 miljoen euro per jaar, een kleine 600.000 euro per maand of 136.000 euro per week. In het addendum staan de volgende clausules uitgestippeld. Onder het hoofdstuk b voor de Champions League staat dat vanaf 1/7/2019 tot 30/06/2020 zijn basisloon met 2 miljoen pond verhoogd zal worden indien United zich kwalificeert voor de (groepsfase van de) Champions League. Indien de club zich niet plaatst, maar wel actief was in de groepsfase in het seizoen ervoor (‘18/’19) zal de speler slechts een opslag van 1 miljoen pond krijgen. Indien hij volgend seizoen nog actief is bij United, loopt hij qua salaris 1 miljoen pond, 1,17 miljoen euro loon mis - 22.500 euro per week.

Ook de firma die zijn imagorechten beheert, moet het met een kleine 300.000 euro per jaar minder stellen: 1,75 miljoen pond in plaats van 2. Op de loyauteitsbonus (2.800.000 per jaar) heeft de Champions League geen effect. Zonder de andere puur prestatiegerelateerde premies (doelpunten/assists/collectieve prijzen) valt het gegarandeerde salaris van Lukaku terug van 14,5 miljoen euro bruto (288.000 euro per week) naar 13 miljoen euro (250.000 euro per week). Een looninkrimping van 13 procent.

Inter Milaan

Overigens is het niet zeker dat Lukaku volgend seizoen nog voor United speelt. De spits, herstellend van een hamstringblessure, houdt nog altijd de deur open voor een eventueel vertrek. Inter, dat zich deze zomer fors wil versterken, heeft hem op zijn lijst staan in het geval dat ze woelwater Icardi elders voor tientallen miljoenen kunnen slijten. Voorlopig is dat nog een verhaal van veel ‘als’-en en indiens. Met de Italiaan Federico Pastorello, die goeie banden heeft met de tweede club uit Milaan, heeft hij alvast de juiste zaakwaarnemer. Vraag is of Inter meer dan 90 miljoen wil betalen en aan zijn looneisen kan voldoen. Bij het juist aanbod wil United wel eens nadenken, maar Lukaku moet niet weg.