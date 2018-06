Mislukt standbeeld van Ronaldo is discreet vervangen door betere versie Redactie

18 juni 2018

14u31

Bron: afp 0 Buitenlands Voetbal Het bronzen standbeeld van Cristiano Ronaldo, dat tentoongesteld staat aan de luchthaven van Madeira, is vorige week vrijdag discreet vervangen. Het beeld riep controverse op omdat het helemaal niet zou lijken op Ronaldo.

"De buste is vervangen door een betere versie", aldus Hugo Aveira, de broer van Ronaldo aan de Portugese krant Diario de Noticias da Madeira. "Een Spaanse kunstenaar bood de nieuwe buste aan en we hebben vervolgens beslist om hem te verwisselen."

Het eerste standbeeld werd in maart 2017 onthuld. De naam van de luchthaven van Madeira werd vervolgens ook gewijzigd naar Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo. Momenteel is de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal bezig aan zijn vierde WK. In de openingswedstrijd van Portugal trof Ronaldo drie keer raak tegen Spanje (3-3).