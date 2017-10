Mile Svilar helpt Benfica met clean sheet aan zege 22u51

Bron: Belga 0 Getty Images

Benfica, met Mile Svilar tussen de palen, heeft op de tiende speeldag van de Portugese voetbalcompetitie een 1-0-overwinning geboekt tegen Feirense. Na tien minuten scoorde Jonas (11.) het enige doelpunt van de wedstrijd.



Benfica won dit seizoen zijn vijf thuiswedstrijden in de competitie en komt voorlopig op gelijke hoogte van stadsrivaal Sporting (23 punten). FC Porto voert de stand met 25 op 27 aan. Mile Svilar behoudt ondanks zijn dure flater tegen Manchester United in de Champions League het vertrouwen en stond voor de vierde keer in doel bij Benfica. Het jeugdproduct van Anderlecht hield voor de tweede keer zijn netten schoon.



In de Nederlandse Eredivisie is Excelsior Rotterdam op de tiende speeldag met 1-3 gaan winnen bij Twente. Tom Boere (2.) had al heel vroeg de score geopend voor de thuisploeg, maar Hicham Faik (41.) wiste dat openingsdoelpunt vlak voor rust uit. In de tweede helft liet de Belgische doelman Jorn Brondeel zich nog verschalken door Milan Massop (74.) en Khalid Karami (80.). Jinty Caenepeel maakte voor Excelsior de match vol en pakte in de slotfase een gele kaart. De Rotterdammers klimmen naar de achtste plaats, Twente staat net boven de degradatiestreep op de vijftiende plaats.