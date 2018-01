Mignolet kent ongelukkige terugkeer in doel en sneuvelt met Liverpool in FA Cup, Kane behoedt Spurs voor afgang LPB

27 januari 2018

20u25

Bron: belga/anp 0 Buitenlands Voetbal West Bromwich heeft vanavond verrassend Liverpool uit de FA Cup gekegeld. Het werd 2-3 op Anfield. Simon Mignolet kende een ongelukkige terugkeer.

Mignolet, die de laatste drie wedstrijden moest toekijken, kon zijn coach bij zijn terugkeer niet blij maken. Nadat Firmino de score had geopend voor de thuisploeg, kreeg onze landgenoot amper twee minuten later een onhoudbaar schot van Rodriguez om de oren. Diezelfde Rodriguez bracht West Brom na 11 minuten op voorsprong. Liverpool mocht nog blij zijn dat de videoref een derde treffer van Dawson afkeurde. Firmino mist daarbovenop nog eens een penalty. Vlak voor de rust raakte Mignolet net niet bij een lage voorzet van Dawson, waarop Matip de bal in eigen doel tikte. Een doelpunt van Salah in het slotkwartier kon de uitschakeling van Liverpool niet voorkomen.

Harry Kane behoedde Tottenham voor een afgang behoed. Tegen het nietige Newport County, dat op het vierde niveau uitkomt in Engeland, scoorde Kane pas in de slotfase de gelijkmaker. Amond had de thuisploeg voor de rust op voorsprong gezet. Jan Vertonghen speelde bij Tottenham de hele match, terwijl Moussa Dembélé negen minuten voor tijd naar de kant moest. In een replay in eigen huis mogen de Spurs nu proberen af te rekenen met amateurs uit Wales.

Derdeklasser Wigan Athletic zorgde voor een verrassing van formaat. Het klopte West Ham United met 2-0. Beide doelpunten kwamen op naam van cultheld Will Grigg. West Ham moest na 49 minuten met zijn tienen verder na rood voor Masuaku.

Ook Watford kon zich niet plaatsen voor de achtste finales. Het team van Christian Kabasele verloor in de vierde ronde met 1-0 van Southampton. Stephens zette na vier minuten al de eindstand op het bord. Kabasele speelde de volledige partij bij Watford.

Een doelpunt van Narsingh bleek niet genoeg voor Swansea City, rode lantaarn in de Premier League, voor een zege bij Notts County. Stead bezorgde de veredelde amateurs, die op het vierde niveau uitkomen in Engeland, met de gelijkmaker een replay.

Brighton & Hove Albion ontsnapte aan een herhalingsoefening. Bij tweedeklasser Middlesbrough won het maar net door een laat doelpunt van Glenn Murray (0-1).