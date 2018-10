Mickey Mouse krijgt Franse wereldkampioenen over de vloer in Disneyland Paris CD

13 oktober 2018

16u58 0 Buitenlands Voetbal Nu de Franse nationale ploeg opnieuw speelt na hun WK-overwinning, maakten enkele spelers van de gelegenheid gebruik om eens naar Disneyland in Parijs te trekken. En dat deed hen zichtbaar deugd.

Zijn voetballers soms nog grote kinderen? Als we Kylian Mbappé, Paul Pogba, Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé mogen geloven, wel. De vier sterspelers van de Franse nationale ploeg trokken een dag na hun 2-2-gelijkspel tegen IJsland naar Disneyland in Parijs om even alle stress en zorgen van zich af te schudden. En daar maakten de mannen onder meer een sensationele rit in de 'Big Thunder Mountain'-achtbaan.

Maar de voetballers keken toch vooral uit naar hun ontmoeting met Mickey Mouse. Speciaal voor de foto trokken ze ook typische witte Mickey Mouse-handschoenen aan waarmee ze heel de dag door de parken liepen.

Afgelopen zomer vierde Disneyland Paris nog de WK-overwinning van Frankrijk met grandioos vuurwerk- en lichtspektakel bij het Kasteel van Doornroosje. Tijdens het nummer 'I Will Survive', dat heel populair is in de Franse voetbalwereld, gingen duizenden bezoekers uit hun dak.