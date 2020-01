Michy, de bekerspits: Batshuayi doet reputatie alle eer aan tegen Hull City KTH

25 januari 2020

20u49 1 Buitenlands voetbal Een garantie op doelpunten in de eerste rondes van League en FA Cup. Michy Batshuayi (26) is in Engeland vooral bekerspits. Een die de stats opdrijft tegen laagvliegers. Tegen Hull City (1-2-winst) in de FA Cup was dat niet anders. Batsman, killer tegen de kleintjes.

Hij bouwt een reputatie op. Twee doelpunten in de tweede ronde van de League Cup in 2016-2017 tegen derdeklasser Bristol Rovers, twee doelpunten in de FA Cup van hetzelfde seizoen tegen Peterborough (derde klasse) en Brentford (tweede klasse). Een hattrick in de derde ronde van Engelands minst prestigieuze beker in 2017-2018 tegen tweedeklasser Nottingham Forest en vervolgens drie goals in de FA Cup tegen tweedeklasser Norwich (1) en topklasser Newcastle (2). Eentje in de FA Cup tegen Watford vorig seizoen, een doublette tegen vierdeklasser Grimsby Town in de Carabao Cup begin dit jaar en zaterdag de opener tegen tweedeklasser Hull. Enkel in het slot bibberden The Blues.

Wanneer bekercompetities van start gaan in Engeland, is Michy Batshuayi altijd op de afspraak. ‘t Zijn doorgaans de matchen waarin hij zich moet bewijzen. Aan de doelpunten zal het niet liggen. Fans vragen zich wel eens af waarom hij zo weinig kansen krijgt, maar zijn trainers hebben doorgaans hun redenen waarom ze hem in de competitie links laten liggen. De believers versus de non-believers.

Antonio Conte noemde hem ‘geen genie’, waarmee de laatste kampioenencoach vooral zijn te intuïtieve spel en gebrek aan tactische discipline bedoelde. Maurizio Sarri was dezelfde mening toegedaan. Peter Stöger was bij Dortmund in de ban van Batsman - opvolger Lucien Favre koos echter voor een ander type. Marcelino knapte bij Valencia af op zijn mentaliteit. Crystal Palacecoach Roy Hodgson is nog altijd fan.

Huidig Chelsea-trainer Frank Lampard blijft met twijfels worstelen. “Michy krijgt de kansen om zich nu te bewijzen. Aan hem om ze te grijpen”, klonk het vrijdag bij zijn trainer. Tammy Abraham is op de sukkel met een enkelblessure en mogelijk krijgt Batsman de komende weken ook in de Premier League speelgelegenheid. Tenzij Chelsea tussen vandaag en vrijdag elders nog een andere aanvaller vindt. Edinson Cavani – zou het?

Abraham is hem bij Chelsea voorbij gestoken. Eenentwintig jaar, Engels paspoort, product uit de eigen jeugdacademie. Gepasseerd voor jonger en beter. Ondanks de reputatie aangepraat door Thierry Henry, die hem na trainingen bij de Rode Duivels een van de meest dodelijke afwerkers in de zestien die hij ooit heeft gezien noemde. Dat blijkt niet helemaal uit zijn cijfers. In 324 matchen op het hoogste niveau zit hij aan 121 goals.

Doelpunten zijn doelpunten. Zeker als ze netjes gerangschikt staan in een tabel op je Wikipediapagina. Toch: bij Batshuayi valt op dat hij sinds zijn transfer naar Chelsea in 2016 vooral trefzeker is in de FA Cup en de League Cup. Vijftien van de eenendertig goals die hij in Engelse loondienst maakte, scoorde hij in de bekercompetities. Hoofdzakelijk tegen laagvliegers. De matchen waarin zijn trainers hem wel vertrouwen.

Zou dat ook iets willen zeggen? Ondertussen is leeftijdsgenoot Romelu Lukaku de 200 doelpunten al los voorbij.