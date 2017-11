Michy Batshuayi homo? Zó reageert Rode Duivel op geruchten XC

07u06 5 AP Buitenlands Voetbal Op sociale media draaide de geruchtenmolen andermaal op volle toeren. Michy Batshuayi zou namelijk zijn Chelsea-ploegmaats verteld hebben dat hij homoseksueel is. Onzin, volgens de Rode Duivel, die weer een gevat antwoord klaar had: “Zelfs je moeder weet dat dat niet klopt.”

Homoseksualiteit is nog altijd een taboe in het voetbal. Sinds 1998 is er zelfs geen enkele profvoetballer in Engeland uit de kast gekomen. Dat jaar pleegde Justin Fashanu (gewezen aanvaller van onder meer Man City en West Ham United) zelfmoord, nadat hij zich een tijdje voordien geout had. Ex-Aston Villa-middenvelder Tomas Hitzlsperger en voormalig Leeds-speler Robbie Rogers kwamen ook uit de kast, maar wel nadat ze het Engelse profvoetbal hadden verlaten.

Hoefkens: "Heb met drie homo's samengespeeld"

Carl Hoefkens sprak zich een maand geleden uit over het taboe dat nog steeds heerst in de voetbalwereld. “Ik heb met drie homo’s samengespeeld. Eén bij Club Brugge en twee in Engeland”, vertelde hij aan De Zondag. “Ze staken dat niet weg in de kleedkamer. Er was zelfs iemand die met zijn vriend naar de training kwam. Ze vroegen wel om te zwijgen naar de buitenwereld toe”, ging Hoefkens verder. “Het gaat om een buitenlandse voetballer bij Club Brugge en twee spelers in Engeland. Ik kan geen namen noemen, want ik respecteer hun vraag om het niet te vertellen. Ik hoop dat er eens een speler opstaat en zegt dat hij homo is. Zodat dat taboe eindelijk kan verdwijnen.”

😂😂😂😂 bro even your mother knows thats false 🙈 https://t.co/Vs0gEl711b Michy Batshuayi(@ mbatshuayi) link