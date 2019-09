Michel Vlap deelde de kleedkamer met Henry en Van Persie: “Dit vergeet ik nooit meer” Redactie

12 september 2019

20u24

Bron: AD 0 Buitenlands voetbal Michel Vlap vond zichzelf gisteravond opeens terug in een kleedkamer met Ryan Giggs, Thierry Henry, Paul Scholes en Robin van Persie. “Dit vergeet ik nooit meer”, zegt de 22-jarige Anderlecht-middenvelder.

Britse supporters moesten op de tribunes van het Etihad Stadium goed kijken, toen die blonde invaller met rugnummer 6 het veld inkwam. Vlap? Bij welke Premier League-club had hij dan gespeeld? De Fries, die afgelopen zomer de overstap maakte van SC Heerenveen naar Anderlecht, kreeg een paar minuten in de testimonial van Vincent Kompany. De afscheidswedstrijd tussen oud-ploegmaats van Kompany en een verzameling voormalige sterspelers van de Premier League eindigde op 2-2.

Naast Giggs, Henry, Scholes en Van Persie waren onder anderen Edwin van der Sar en Rafael van der Vaart voor een avond Vlaps ploeggenoten. “We trainden afgelopen week met Anderlecht op het complex van Manchester City”, zegt Vlap. “Kompany wilde ons laten zien hoe bij deze club wordt gewerkt. Na de training vroeg hij of er een paar vrijwilligers waren om bij de Premier League-legends te spelen. Ze hadden namelijk een paar afzeggingen.”

Vlap lacht: “Ik stak niet uit mezelf mijn hand op. Ik ben zelf net nieuw bij Anderlecht. Gelukkig zei Philippe Sandler (zijn ploegmaat bij Anderlecht, red.) dat wij met z’n tweeën wel wilden. Echt bizar. Ik was altijd een ongelooflijk grote fan van Henry en nu zat ik opeens bij hem in de spelersbus en kleedkamer.”



Veel speeltijd kreeg Vlap overigens niet: hij kwam vlak voor tijd in het veld voor Van Persie. “Gewoon kijken en je mond houden – dat had ik mezelf voorgenomen. Ik hoefde niet te spelen, vond het al mooi dat ik erbij zat. Maar als je dan op het bankie zit in zo’n stadion, dan begint het toch te kriebelen. Robin van Persie kwam vlak voor tijd naar me toe, vroeg of ik nog even wilde invallen. Vond ik mooi van hem. Ik had nooit gedacht dat ik zoiets zou meemaken. Dit vergeet ik nooit meer.”

