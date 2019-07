Mexico wint van VS in finale Gold Cup Redactie

08 juli 2019

06u01

Bron: Belga 0

Dankzij een doelpunt van Jonathan dos Santos in de 73e minuut heeft Mexico ten koste van Amerika de finale om de CONCACAF Gold Cup gewonnen. De overwinning op de titelverdediger in Chicago leverde Mexico zijn achtste titel op dit toernooi. Het evenement is bedoeld voor de kampioenen van Noord-Amerika, Midden-Amerika en het Caribisch gebied.