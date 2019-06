Mexico start Gold Cup met demonstratie tegen Cuba, Jonathan David bezorgt Canada de zege YP

16 juni 2019

11u42

Bron: Belga 0 Gold Cup Mexico heeft op de eerste speeldag in groep A van de CONCACAF Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied, verwoestend uitgehaald tegen het nietige Cuba.

In de Rose Bowl van Pasadena, in 1994 nog het decor van de WK-finale tussen Brazilië en Italië, haalden ze het met liefst 7-0 van Cuba, na onder meer een hattrick van Uriel Antuna (2., 44. en 80.). Standard-doelman Guillermo Ochoa, die op het punt staat de club te verlaten, beleefde een werkloze avond. Mexico, recordhouder op de Gold Cup, start zo uitstekend aan zijn eerste grote toernooi onder de Argentijnse bondscoach Gerardo Tata Martino, ex-coach van FC Barcelona.

In de openingswedstrijd van de Gold Cup had Canada even voordien Martinique met 4-0 verslagen. Man van de Match was Gentenaar Jonathan David met twee doelpunten.

De Verenigde Staten zijn Bekerhouder in deze Gold Cup. Zij spelen hun eerste wedstrijd in groep D dinsdag tegen Guyana.