Meunier wil in Champions League schitteren met merk achter basketballegende Michael Jordan Pieter-Jan Calcoen

13 september 2018

17u03 0 Buitenlands Voetbal Opvallende deal: PSG lanceert als eerste voetbalploeg een samenwerking met Jordan Brand, het merk achter basketballegende Michael Jordan. "Dit maakt ons sterker", zegt Neymar.

"Dit voelt heel natuurlijk aan", zegt Michael Jordan in een persbericht van Nike. Concreet gaat het om een hele kledinglijn, met ook wedstrijduitrustingen in hoofdzakelijk rood en zwart. Rode Duivel Thomas Meunier en maats zullen met de shirts spelen in de Champions League. "Perfect", aldus sterspeler Neymar. "Dit maakt ons sterker en zal ons meer succes opleveren. Al was het maar omdat ik de naam Jordan geen oneer wil aandoen."

Neymar kreeg reeds de eer om de Amerikaan Michael Jordan te ontmoeten. "Dat was een jeugddroom die werkelijkheid werd. Ik ben een basketbalfan, hij is een idool, ik zal dat moment niet vergeten. En ook PSG zit vol kampioenen, dus ik denk dat deze band ons sowieso titels zal bezorgen."

De collectie Jordan Brand x Paris Saint-Germain komt uit op 14 december, PSG speelt er volgende week mee in de Champions League.