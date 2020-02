Meunier over het gekste wat hij al over zich kreeg van rivaliserende fans: “Dat had ik nog nooit gezien, ik huilde van het lachen” YP

Bron: Ptit Delire Tv 0 Buitenlands voetbal Op de korrel genomen worden door de fans van de vijandige ploeg: ‘t moet het lot zijn van zowat elke (prof)voetballer. In een interview onthult Thomas Meunier (28) dat hij dat wel kan smaken, op voorwaarde dat de rivaliserende supporters origineel uit de hoek komen. En dat deden ze, vorig seizoen in Marseille. “Dat had ik nog nooit gezien.”

In een interview met YouTuber Maskey en rapper Roméo Elvis stelt de flankspeler van Paris Saint-Germain en de Rode Duivels dat hij en zijn ploegmaats wekelijks te maken krijgen met fratsen van de rivaliserende fans. “Waar je ook gaat, zelfs bij onze thuiswedstrijden in Parijs; je blijft er niet van gespaard. Ze komen dan bijvoorbeeld aan in groepjes van tien en dan heb je er altijd ééntje die de show wil stelen door iets ‘grappig’ naar de vijandige ploeg te roepen. Grappig is het eigenlijk niet, maar de jongens zijn dronken. Ze zijn gelukkig”, lacht Meunier.

“Ik vind dat getreiter eigenlijk wel leuk”, vervolgt hij. “Het hoeft daarom niet gemeen te zijn, maar ik hou van mensen die origineel zijn. Vorig jaar in de Vélodrome in Marseille kwam ik haast niet meer bij van het lachen. We waren aan het opwarmen, op zowat een halve meter van de rivaliserende fans toen een groepje fans zich richting de boarding begaf. Vervolgens trokken ze hun broek uit en begonnen ze luidkeels ‘F*** you!’ te schreeuwen naar ons. Dat had ik nog nooit gezien, ik huilde van het lachen. Verratti, die naast mij liep, lag zelfs tegen de grond van het lachen. ‘t Is zottigheid”, vertelt de Luxemburger.

Bye bye social media

Nog in datzelfde interview onthult de Rode Duivel dat je hem na zijn actieve carrière als profvoetballer niet meer moet gaan zoeken op sociale media. “Ik heb het altijd gezegd: de dag dat ik de schoenen aan de haak hang, stop ik ineens ook met Facebook en Instagram en dergelijke. Nu zijn we contractueel verplicht om actief te zijn op sociale media. Ik ken zelfs een speler die naast een sponsorcontract heeft gegrepen, gewoon omdat hij geen social media heeft. Je bent niet vrij om te doen wat je wil”, concludeert de winger.