Meunier onthult details over plotse breuk met PSG: “Plots werd de schuld in mijn schoenen geschoven. Nogal laf” GVS

09 augustus 2020

09u23

Bron: RTBF 2 Buitenlands voetbal Thomas Meunier en PSG gingen op z’n zachtst gezegd in een slechte verstandhouding uit elkaar. In een interview met de RTBF doet de 28-jarige Rode Duivel het hele verhaal uit de doeken. Of hoe hij wél nog met de Parijzenaars in de Champions League wilde aantreden, maar de schuld in zijn schoenen werd geschoven. “Ik viel bijna op de grond.”

Volgend seizoen speelt Thomas Meunier voor Borussia Dortmund. De Duitsers konden de rechtsachter gratis oppikken - zijn contract in Parijs liep af. Maar anders dan andere spelers met aflopende contracten (zoals Thiago Silva), werd het contract van Meunier niet met enkele maanden verlengd en treedt hij woensdag dus niet meer aan in de kwartfinale van de Champions League tegen Atalanta. In een lang gesprek met de RTBF geeft Meunier zijn relaas van de feiten: dat hij zich honderd procent klaar voelde om de Parijse club een laatste dienst te bewijzen.

“Ik ging in Dortmund bijna op mijn knieën om toestemming te krijgen om alsnog de Champions League-campagne met PSG te mogen afwerken. Zo kon ik een punt zetten achter mijn avontuur in Parijs. Nadien had ik Leonardo (sportief directeur bij PSG, red.) aan de lijn. Hij vroeg me of ik klaar was voor de Champions League. ‘Honderd procent’, antwoordde ik. ‘Ik blijf me inzetten tot het einde, want ik wil mijn laatste momenten bij PSG zo intens mogelijk beleven’. Leonardo vertelde mij dat ze een oplossing gingen zoeken. Maar wat lees ik even later in de pers? Dat ik niet wil verlengen bij PSG... Dat het me niet zou interesseren. Een beetje ondankbaar, toch?”

E-mail

“Het feit dat PSG geen akkoord vond met Dortmund, wil niet zeggen dat ik weigerde te verlengen. Ik kreeg niet eens een voorstel, want eerst moesten mijn oude club en mijn nieuwe club een deal sluiten. De communicatie van Leonardo, want hij beheerde dit dossier, was dus niet correct. Nu, na die hele hetze, is het voor mij wel duidelijk. PSG wilde gewoon niet dat ik bleef.”

Meunier nam opnieuw de telefoon, bij PSG klonk het nu dat ze genoeg manschappen hadden om het vervolg van de Champions League aan te vatten. De Rode Duivel was dus overbodig en kon zijn koffers vroegtijdig pakken. Op de koop toe kreeg hij een mail waarin stond dat hij niet meer welkom was op de club. “Ik kreeg niet eens een telefoontje om het nieuws te melden dat ik niet meer moest opdagen. Het was mijn makelaar die dat via een e-mail moest vernemen. Nogal laf...”

Fysieke testen

Die mail arriveerde op zondag, daags nadien stonden de fysieke testen op het programma. “Ik viel bijna op de grond. Ik belde naar Leonardo voor uitleg, maar die bleef bij zijn standpunt. Hij wilde niet dat ik nog met andere spelers omging en ‘ideeën in hun hoofd zou stoppen.’ Uiteindelijk smeekte ik om toch nog mijn testen te kunnen afleggen. Na drie maanden zonder training wilde ik weten waar ik stond. Aan het einde van het gesprek stemde hij gelukkig toe. ‘Maar je mag niemand van de spelersgroep ontmoeten’.”

“Dit is niet professioneel, niet correct, niet respectvol. PSG vond geen akkoord met Dortmund, dus werd de schuld maar in mijn schoenen geschoven”, besluit Meunier.