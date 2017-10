Meunier met 2 goals gevierde man bij PSG: "Mijn 6 miljoen kloppen de 400 van Neymar en Mbappé" GVS

18u49 17 AFP Buitenlands Voetbal Paris Saint-Germain is met de hakken over de sloot gaan winnen op het veld van Dijon. De grote held van de avond: Thomas Meunier. Met twee doelpunten wist hij puntenverlies van de bezoekers te vermijden. Tussendoor kregen we ook nog een wondermooie treffer van Jeannot voorgeschoteld. Eindstand: 1-2.

De eerste helft in Stade Gaston Gerard had maar weinig om het lijf. Vreemd, want met PSG-Dijon stond de beste aanval versus de slechtste defensie in de Ligue 1 tegenover elkaar. 27 gemaakte goals tegen 17 geïncasseerde treffers. Zelfs zonder sluipschutter Cavani zou dat een zoveelste monsterzege voor de Parijzenaars moeten opleveren.

Maar de eerste helft was dus een bittere pil. Dijon was zelfs de gevaarlijkste ploeg. PSG-doelman Areola moest enkele keren gepast tussenkomen, terwijl zijn collega aan de overkant minder kreeg toegereikt. Eén keer waren de bezoekers écht gevaarlijk, maar een vrije trap van Dani Alves spatte uiteen op de kruising. Neymar en co waren onherkenbaar.

Dan was er na de koffiepauze gelukkig meer te beleven. De mogelijkheden stapelden zich op - aan weerszijden - met vooral Kylian Mbappé in een (ongelukkige) hoofdrol. Maar liefst 5 opgelegde kansen kreeg de man van 180 miljoen, maar het wondertalent miste keer op keer.

Dus moest een landgenoot maar de kastanjes uit het vuur halen. Neymar vond eerst keeper Reynet op zijn weg, maar Meunier was goed gevolgd en plaatste de openingstreffer koeltje in doel. Dijon kreeg tien minuten later toch wat het verdiende, een fenomenale schicht van Benjamin Jeannot belandde enig mooi in de winkelhaak. Maar het slotakkoord was alweer voor Meunier. De Rode Duivel dook opnieuw goed op in de zestien van de opponent, waarna hij de gevleide 1-2-zege tegen de netten trapte.

Een zwakke match van de leider uit Ligue 1, maar dan kan het nog altijd rekenen op ene Thomas Meunier. Het doelpuntenaantal - zijn goals bij de Rode Duivels meegerekend - staat intussen op 7 dit seizoen. Een echte goaltjesdief, en dat voor een rechtsachter...

"De zes miljoen van mijn transfer hebben de 400 miljoen van Neymar en Mbappé geklopt", reageerde een gevatte Meunier. De rechterflank kwam in de zomer van 2016 over van Club Brugge voor een bedrag tussen de zes en zeven miljoen euro. Een peulschil vergeleken met de 222 en 180 miljoen die PSG afgelopen transferperiode neertelde voor respectievelijk Neymar en Kylian Mbappé. "Normaal is het aan hen om goals te scoren", vertelde Meunier met een knipoog. "Maar tegen Dijon deden de zes miljoen het dus beter dan de 400 miljoen. Dat hebben we in de kleedkamer na de partij ook tegen elkaar gezegd."



PSG raast door de Franse Ligue 1 en voert de stand aan met 25 punten, zes meer al dan eerste achtervolger Monaco. De Parijzenaars maken woensdag op de derde speeldag van de Champions League de verplaatsing naar Anderlecht.

