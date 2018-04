Meunier ligt onder vuur bij PSG-fans: "Twijfel niet aan mijn respect voor deze clubkleuren" XC

28 april 2018

14u39 0 Buitenlands Voetbal Thomas Meunier likete op Twitter een foto van een tifo van Marseille, wat bij sommige PSG-fans niet in goede aarde viel. De Rode Duivel werd zo de voorbij dagen op de korrel genomen en verdedigt zich nu met een lang bericht op Twitter.

“Passie, toewijding en respect probeer ik elk weekend op het veld te tonen”, schrijft Meunier. “Het gebrek aan respect in reacties tegenover mij toont aan hoe er een grens is bij de samenhorigheid van de fans van een club, waar er de voorbije jaren in sneltempo veel veranderd is.”

“Als buitenlander, voetbalfan en speler van Paris Saint-Germain moeten jullie weten dat ik me voor 1.000 procent geef. Daarnaast hou ik van wat er elders in Frankrijk gebeurt. Dat betekent in geen enkel geval dat mijn respect en zin om te strijden in deze clubkleuren in vraag moet gesteld worden.”