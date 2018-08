Meunier gaat in de fout als keeper op training bij PSG. Maar wat dan in zijn richting geroepen wordt, schiet bij velen in het verkeerde keelgat Redactie

28 augustus 2018

16u56

Bron: Sportbible 0

Als er bij de Rode Duivels ooit uit noodzaak een veldspeler in de goal moet staan, dan houden de andere spelers Thomas Meunier maar beter weg van de keepershandschoenen. Dat heeft de flankspeler getoond tijdens een training bij zijn ploeg Paris Saint-Germain. Meunier nam plaats tussen de palen, maar had een heel flauwe reactie in huis en de bal belandde dan ook tussen de palen.

"Karius! Karius", klonk het al snel in de richting van de 26-jarige ex-speler van Club Brugge, een verwijzing naar de flaters die de Duitse doelman Loris Karius in het shirt van Liverpool beging in de Champions League-finale tegen Real Madrid. Geen al te fraaie geste van de PSG-spelers, zo vinden flink wat socialmediagebruikers. Karius wordt door Liverpool overigens tot de zomer van 2020 uitgeleend aan het Turkse Besiktas.

Eerder werd ook al Man. United-doelman David De Gea spottend "Karius" genoemd door enkele ploegmaats van bij de Spaanse nationale ploeg.

