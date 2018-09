Meteen tumult in Nations League: oproerpolitie treedt op na winner in 93ste minuut MDB

07 september 2018

17u49

Bron: The Sun 1

Gisteren werd de Nations League op gang getrapt en met Tsjechië - Oekraïne ontstond er ook meteen ophef in dat nagelnieuwe competitieformat. In het Mestsky Fotbalovy Stadion, dat een capaciteit heeft van slechts 8.000 toeschouwers, begon het treffen al met een valse noot. De stroom viel namelijk uit waarop de (niet zo talrijk) aanwezige fans er niet beter op vonden om de lichtjes op hun smartphone te activeren. Uiteindelijk werd de aftrap een kwartier later dan gepland gegeven.

Na veel vijven en zessen kon er dan toch gevoetbald worden en al na vier minuten trilden de netten. Het was Patrick Schick die Tsjechië op voorsprong schoot. Oekraïne kon aan de achtervolging beginnen. Op het moment dat iedereen zich opmaakte om de kleedkamers in te duiken voor de rust, maakte Konoplyanka in de extra tijd van de eerste helft gelijk. Een kunstje dat Oekraïne in het tweede bedrijf dunnetjes zou overdoen. Manchester City-speler Olexandr Zinchenko legde namelijk in de 93ste minuut de 1-2 eindstand vast.

⚽️Last second Goal ZINCHENKO!!! 1-2!



🇨🇿 Czech Republic vs Ukraine 🇺🇦 #CZEUKR #МиЗбірна #NationsLeague pic.twitter.com/NxYNPhqIBY Sport UA(@ SportUA2) link

De Oekraïnse supporters waren dan ook het delirium nabij. Sommige fans wisten met hun vreugde geen blijf en bestormden het veld dan maar. Eerst grepen de stewards in, maar niet veel later moest ook de oproerpolitie de mouwen opstropen. Uiteindelijk keerde de rust zo dan ook terug.