Met deze héérlijke assist kroonde Mertens zich weer tot uitblinker - Ook Dessers scoort opnieuw - Januzaj out

Bron: Belga 5 Getty Images Buitenlands Voetbal Met een prachtige assist en een benutte strafschop had Dries Mertens vandaag een groot aandeel in de 3-0 zege van Napoli tegen Cagliari op de zevende speeldag. Napels is zo met 21 op 21 nog altijd foutloos in de Serie A.

Al na vier minuten kwam Mertens met een geniale doorsteekpas naar Marek Hamsik, die de 1-0 maar binnen hoefde te schuiven. Iets voor de rust (40.) benutte hij een penalty, zijn zevende doelpunt al in de competitie dit seizoen. Kalidou Koulibaly, ex-Genk, maakte net na de rust (47.) de 3-0.

Met een knappe assist zet @dries_mertens14 Marek Hamšík op weg naar zijn 1e doelpunt dit seizoen!

Ciman viert, Januzaj in de lappenmand

Laurent Ciman was bij Impact Monreal deel van een bitsige partij tegen de Colorado Rapids. Na 32 minuten stonden beide ploegen nog maar met tien man, maar Ciman en co haalden het wel met 2-1.



Adnan Januzaj kon geen rol spelen in het doelpuntrijke 4-4 gelijkspel van Real Sociedad tegen Real Betis. Hij heeft een knieblessure, zo meldt zijn club." Drie uur na de wedstrijd tegen Zenit Sint-Petersburg die hij zonder problemen afwerkte, kreeg Januzaj plots felle pijn in de rechterknie", meldt Sociedad op zijn website. "Een MRI gisteren bracht beschadiging aan de knieschijf aan het licht. Die kan het gevolg zijn van een vorige operatie aan de knie."



Hoe lang de aanvaller buiten strijd is, moet nog blijken. "Hij moet nu rusten, en een behandeling bij de kinesist opstarten. Zijn terugkeer naar de normale trainingsarbeid zal progressief zijn, maar vooral afhankelijk van zijn evolutie."

Dessers scoort, Defour wint op Everton

Cyriel Dessers heeft zijn doelpunteninstinct nog eens laten spreken bij FC Utrecht. Steven Defour ging met Everton winnen op Everton. Dessers bracht Utrecht met zijn vierde treffer van het seizoen na een dik uur (69.) op voorsprong op bezoek bij Vitesse, maar even later hing de ingevallen Mason Mount (76.) de bordjes weer gelijk. Stijn Wuytens, die de hele wedstrijd speelde, kreeg met AZ een stevig pak voor de broek van kampioen Feyenoord. Het werd 0-4 in Alkmaar na twee doelpunten van Berghuis, één van Larsson en één van Villena.



Lazio Roma, waar Jordan Lukaku op de bank moest plaatsnemen, haalde met 6-1 uit tegen Sassuolo. Bij Olympiakos stonden Vadis Odjija-Ofoe en Silvio Proto in de ploeg. Guillaume Gillet ontbrak om een nog onbekende reden, Bjorn Engels was geschorst. Tegen Atromitos ging Piraeus pijnlijk met 0-1 onderuit na een doelpunt van Kyriakos Kivrakidis na precies een uur.

Bij het duel tussen Sparta Rotterdam en Roda JC stonden liefst zes Belgen op het wedstrijdblad. Ryan Sanusi startte voor Sparta, Jannes Vansteenkiste voor Roda, dat met 1-2 won. De invalbeurt van Loris Brogno (65') bleek voor de Rotterdammers niet de oplossing. Alex Craninx, Jorn Vancamp en Célestin Djim kwamen niet van de bank.

