Met de groeten van Cristiano: dominant Real Madrid volgt zichzelf op als wereldkampioen na glansloze finale YP

20u07

Bron: Belga 15 REUTERS

Het Braziliaanse Grêmio uit Porto Alegre moest zich tevredenstellen met de rol van underdog tegen de regerende wereldkampioen, en daar schikte het zich ook in. Real Madrid won met 1-0. In de 53ste minuut zorgde wie anders dan Cristiano Ronaldo voor de winnende treffer via een vrije trap en schonk z'n club zo een derde WK-titel. Het is de eerste keer sinds het ontstaan van het toernooi in 2000 dat een ploeg zichzelf weet op te volgen als winnaar.

De Brazilianen kwamen fors uit de startblokken met heel fysiek spel en al meteen een zware overtreding op Ronaldo. De Koninklijke hield echter het hoofd koel en zette Grêmio onder druk met veel balbezit en enkele ongevaarlijke afstandsschoten. Een volley van Carvajal op de rand van het strafschopgebied werd afgeblokt. Ook Modric waagde zijn kans; zijn gekruist schot ging centimeters naast. Grêmio probeerde het van nog verder met een wegwaaiende vrije trap van rechtsachter Edilson, die rakelings over het doel van Navas scheerde.

Even voor rust kwam Ronaldo aan de bal in de kleine rechthoek, maar de Gouden Bal-winnaar verslikte zich in zijn actie. Even later waaide ook zijn vrije trap vanop zo'n 20 meter net over de dwarsligger. De eerste helft eindigde zonder echte doelkansen, ondanks zwaar overwicht van de Madrilenen.

Na de pauze ging Real op hetzelfde elan door, de Brazilianen kwamen slechts sporadisch op de Spaanse helft. In de 53ste minuut kreeg Real een vrije trap op zo'n twintig meter. Cristiano Ronaldo knalde door de muur in de korte hoek, de Grêmio-keeper had geen verhaal. Drie minuten later werd een tweede doelpunt van de Portugees afgevlagd voor buitenspel van Benzema. De sterspeler was het duidelijk niet eens met de beslissing van de wedstrijdleiding en vroeg ostentatief naar de videoref.

Een vlam van Modric ging via de Grêmio-doelman nog tegen de paal, tien minuten voor tijd stuitten ook Ronaldo en een ingevallen Bale op de sterk keepende Grohe. Maar het pleit was al lang beslecht: Real was een klasse beter dan de Copa Libertadores-winnaar en kroonde zich met een zuinige zege voor de derde maal in z'n geschiedenis tot beste voetbalclub ter wereld.

