Met dank aan Tata de Tovenaar, een Europese flop en 70.000 fans: Atlanta United na één jaar al de beste én populairste van Amerika Minne Groenstege

29 november 2018

21u08

Bron: AD 0 Buitenlands Voetbal Een nieuwe club met een selectie met twaalf nationaliteiten in een stad zonder enige voetbalhistorie. Dat kon nooit een succes worden, dachten velen in de Verenigde Staten, maar kijk nu: Atlanta United is anderhalf jaar na haar eerste wedstrijd bijna kampioen van de Eastern Conference in de MLS en trekt bij thuiswedstrijden gemiddeld 70.000 toeschouwers. Wat is het geheim van deze club?

Op 5 maart 2017 debuteerde Atlanta United in de MLS met een thuiswedstrijd tegen New York Red Bulls. Het werd 1-2 voor de bezoekers. Afgelopen zondag speelde Atlanta United opnieuw tegen New York Red Bulls, nu in de finale van de Eastern Conference in de MLS. Het werd 3-0 voor de club uit ATL, zoals Atlanta in de Amerikaanse volksmond heet. Op de tribunes van het hypermoderne Mercedes-Benz Stadium maakten 70.000 supporters er een groot feest van. Komende nacht (01.30 uur) kan Atlanta United in New York een plek in de MLS Cup veiligstellen, waarin ze de winnaar van de Western Conference Final (Portland Timbers of Sporting Kansas City) treffen. Bijna niemand in de Verenigde Staten twijfelt eraan dat Atlanta United dit jaar de sterkste zal zijn in de Major League Soccer. De populairste club zijn ze zeker, daar was weinig tijd voor nodig.

Tata de Tovenaar

De twee belangrijkste mannen achter dit succesverhaal zijn de Argentijnse coach Gerardo ‘Tata’ Martino en de Venezolaanse sterspeler Josef Martínez. De 56-jarige Martino werd op 27 september 2016 benoemd als coach van Atlanta United, waar hij een halfjaar de tijd kreeg om de selectie en de club naar zijn hand te zetten zonder officiële wedstrijden te hoeven spelen. De voormalig coach van Paraguay, Newell's Old Boys, FC Barcelona en Argentinië stelde een selectie samen met spelers uit tien verschillende landen, maar in zijn eerste seizoen loodste hij Atlanta United direct naar een vierde plaats in de Eastern Conference, waarna in de play-offs om het kampioenschap in de kwartfinale tegen Columbus Crew een uitschakeling volgde na strafschoppen. Dit seizoen was Atlanta United niet meer te houden. De ploeg van Martino eindigde in de reguliere competitie op twee punten achter koploper New York Red Bulls, maar in de Eastern Conference Finals lijkt Atlanta United veel te sterk.

Flop in Europa, held in Amerika

De grote ster van Atlanta United is Josef Martínez. De 25-jarige spits uit Venezuela speelde de afgelopen jaren in Europa, maar scoorde in 145 wedstrijden voor Young Boys, FC Thun en Torino slechts 27 keer. Toen hij begin 2017 van zijn zaakwaarnemer de vraag kreeg of hij naar Atlanta United wilde, wist hij niet eens dat daar een voetbalclub was. Het was Martínez moeilijk kwalijk te nemen, want er was op dat moment ook nog niet echt een club. Er was alleen een plan, een ambitieus plan om de beste voetbalclub van de VS te worden. Clubeigenaar Arthur Blank, die ook al eigenaar was van NFL-club Atlanta Falcons, slaagde er al snel in om Martínez en nog een aantal topspelers te overtuigen van zijn plan.

Vorig seizoen maakte Martínez al indruk met 20 goals in 22 wedstrijden voor Atlanta United. Dit seizoen deed hij daar nog eens een flinke schep bovenop: 33 goals in 36 wedstrijden, een absoluut record in de MLS. Echt bekende namen kent de selectie van Atlanta United verder niet, al zal bij de echte liefhebber misschien nog wel een belletje gaan rinkelen bij de namen van Amerikaans internationals Brad Guzan en Michael Parkhurst. “Onze kracht is dat we een selectie hebben van dertig spelers uit twaalf verschillende landen, maar dat we toch een eenheid zijn als team. De sfeer in dit team is uitstekend en de fans zijn ook enorm belangrijk voor deze club,” zegt Martínez.

Records

Dat klinkt wellicht als een cliché, maar in het geval van Atlanta United zijn de fans écht bijzonder. Vanaf het eerste moment wordt Atlanta United gesteund door tienduizenden fans, die bij elke thuiswedstrijd een orkaan van geluid produceren in het Mercedes-Benz Stadium, dat in augustus 2017 werd geopend. Atlanta United kreeg dit seizoen al meerdere keren meer dan 70.000 toeschouwers naar het stadion, iets dat nog nooit vertoond was in het Amerikaanse clubvoetbal. De vijf best bezochte clubwedstrijden in het Amerikaanse voetbal zijn allemaal bij Atlanta United. In het stadion houden de fans zich niet bezig met popcorn, hotdogs en gekke dansjes op de tribune, maar staan ze negentig minuten volledig achter hun nieuwe trots. “Heel veel mensen in Atlanta waren al gek van voetbal, alleen ze hadden geen team om te supporteren. Nu hebben al die mensen eindelijk het gevoel dat ze echt ergens bij horen,” zegt een fan in onderstaande video.

Komende nacht moet Atlanta United het zonder steun van die 70.000 fans doen in het Red Bull Stadium van New York Red Bulls, maar bijna niemand twijfelt eraan dat die 3-0-voorsprong nog wordt weggegeven.



Programma komende nacht

01.30 uur: New York Red Bulls - Atlanta United (Eastern Conference Final)

03.30 uur: Sporting Kansas City - Portland Timbers (Western Conference Final)



De finale om de MLS Cup wordt op zaterdag 8 december gespeeld. Als Atlanta United zich plaatst, hebben zij het thuisvoordeel.