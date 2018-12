Met dank aan speler van Club Brugge: Chapecoense handhaaft zich ook in tweede seizoen na vliegramp in Braziliaanse eerste klasse TH

Het is Chapecoense opnieuw gelukt zich te handhaven in de Braziliaanse Serie A. Op de laatste speeldag werd een broodnodige 1-0-zege geboekt op Sao Paulo. Leandro Pereira, die wordt geleend van Club Brugge, was de grote man in een met euforie gevulde Arena Condá in Chapecó.

Twee jaar geleden, op 28 november 2016, stortte LaMia Airlines-vlucht 2933 door brandstoftekort neer in de bergen van Colombia. De selectie van Chapeçoense zat in dat vliegtuig en was op weg naar Medellín voor de finale van de Copa Sudamericana tegen Atlético Nacional. 19 van de 22 selectiespelers kwamen om het leven. De club werd in diepe rouw gedompeld en kreeg als steun in de rug de eindzege van de Zuid-Amerikaanse ‘Europa League’.

Met hulp van andere clubs in Brazilië, die bereid waren spelers te verhuren, werd ‘Chapo’ vorig seizoen achtste. Dat was reden voor groot feest, omdat die achtste plaats recht gaf op een plek in de groepsfase van de Copa Libertadores.



Dit seizoen had de Braziliaanse club het een stuk lastiger om zich te handhaven in de Braziliaanse Serie A. Het kwam vandaag aan op de allerlaatste speeldag. De nummers zeventien tot en met twintig degraderen in Brazilië en Chapecoense stond zestiende met amper één punt meer dan de nummer zeventien.



Na afloop hoefde ‘Chape’ echter niet in onzekerheid de resultaten op andere velden af te wachten. Op eigen veld in Chapecó werd namelijk met 1-0 gewonnen van Sao Paulo, de nummer vijf van de Braziliaanse Serie A. Het leidde wederom tot groot feest bij de ploeg die amper twee jaar geleden nagenoeg de gehele selectie verloor bij de meest zwarte bladzijde uit de historie van de club en het mondiale voetbal.

