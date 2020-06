Met dank aan Ospina en Insigne: zo zag de 122ste goal van Mertens eruit Redactie

13 juni 2020

23u17 0 🔝 | Dankzij dit doelpunt werd Dries Mertens topschutter aller tijden van Napoli! 💙🇧🇪 pic.twitter.com/dvLPAW8VqS Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Dries Mertens, nu écht de geschiedenisboeken in. Met dank aan Lorenzo Insigne. Na heel snel denken van doelman Ospina holde de 29-jarige Italiaan achter een verre uittrap aan. De spitsbroer van Mertens was niet zelfzuchtig en legde perfect tussen twee Inter-spelers af voor de Rode Duivel. Mertens tikte eenvoudig binnen, goal nummer 122 in loondienst van Napoli. Historisch, fenomenaal. ‘Ciro’.

