Met dank aan Courtois: Real Madrid spoelt CL-nederlaag door met krappe zege tegen Rayo Vallecano Redactie

15 december 2018

20u20 0 Real Madrid RMA RMA 1 einde 0 RAY RAY Rayo Vallecano

Glansrijk was het niet, maar Real Madrid knoopte vanavond opnieuw met de zege aan. Tegen Rayo Vallecano, voorlaatste in La Liga, hield Thibaut Courtois zijn netten droog (1-0). De Rode Duivel behoedde zijn team in moneytime -met een dubbele parade- van de gelijkmaker. Het sein voor de thuisaanhang om zijn naam te scanderen. En terecht.

Op aangeven van Lucas maakte Karim Benzema al na dertien minuten het enige doelpunt. Dankzij een derde overwinning op rij nadert Real tot op twee punten van leider Barcelona, dat morgen wel nog in actie komt.

WOW | @ThibautCourtois trekt de krappe thuiszege van Real Madrid over de streep met een dubbele save in de extra tijd! 🇧🇪💪#RealMadridRayo 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/mb1vkeKMbD Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | @Benzema opent de score voor Real Madrid! 🙌#RealMadridRayo 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/mR2hR9juU8 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link