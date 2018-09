Met briljante karatetrap prikt Ibrahimovic 500ste goal uit carrière binnen: welke juweeltjes schudde de tovenaar eerder uit z'n sloffen? GVS

16 september 2018

09u21 2 Buitenlands Voetbal Een mijlpaal voor Zlatan Ibrahimovic (36). De Zweedse goalgetter prikte afgelopen nacht in het tenue van LA Galaxy met een fenomenale karatetrap zijn vijfhonderdste goal uit zijn carrière tegen de touwen. Hij is na Cristiano Ronaldo en Lionel Messi de derde op dit moment actieve voetballer die dat huzarenstukje voor elkaar krijgt. 500 stuks, mét heel wat pareltjes. "God of goals."

500 pic.twitter.com/EObuJwoaMA Zlatan Ibrahimović(@ Ibra_official) link

Ibrahimovic maakte zijn vijfhonderdste goal vlak voor rust en deed dat in stijl. Hij verlengde een pass van ploeggenoot Jonathan Dos Santos in de lucht met een achterwaartse karatetrap voorbij de doelman van Toronto. Op dat moment leidde de thuisploeg al met 3-0. Toronto won uiteindelijk met 5-3. Victor Vazquez (ex-Club Brugge) was bij de thuisploeg goed voor de openingstreffer. Slechts een voetnoot in de fantastische mijlpaal van Zlaten.

"Natuurlijk is het niet goed dat we verloren hebben. Ik ben verder sowieso blij voor Toronto, want ze zullen worden herinnerd als mijn vijfhonderdste slachtoffer", sprak de goalgetter in zijn geheel eigen wijze na de match.

Het 500ste doelpunt in de carrière van Zlatan is... typisch ZLATAN! 😍🔥 pic.twitter.com/REOemOmVEu Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Computerspelletje

Ibrahimovic schudde in zijn tot dusver 19 jaar durende carrière wel vaker een pareltje uit zijn schoenen. Bij PSG was hij het meest succesvol. Liefst 156 keer vond hij bij de Franse topclub de weg naar de netten. Met 66, 62 en 56 goals was hij ook bij respectievelijk Inter, de Zweedse nationale ploeg en AC Milan bijzonder productief. Voorts stond hij ook aan het kanon bij Ajax, Manchester United, Juventus, FC Barcelona, Malmö en dus LA Galaxy.

500 goals! Zlatan Ibrahimovic bereikte vannacht een fraaie mijlpaal. pic.twitter.com/FxaiTYzxlY VI(@ VI_nl) link

'Ibracadabra' heeft zijn bijnaam allerminst gestolen. Simpele binnentikkers waren zijn 500 goals immers allesbehalve. Briljante volley's, vernietigende dribbels of heerlijke afstandsschoten. Zlatan kan het allemaal. “Soms, als hij dingen doet op een voetbalveld, denk je dat het eigenlijk niet mogelijk is”, vatte voormalig Zweeds bondscoach Erik Hamren het al eens gevat samen “Dan lijkt het alsof je naar een computerspelletje zit te kijken."

Zijn pareltjes

In 2012 liet hij de hele voetbalwereld met verstomming slaan. Engels doelman Hart kopte het leer weg - goed gedaan, denk je dan - waarna Ibrahimovic ongetwijfeld voor de goal van het jaar tekende. Met een fabelachtige omhaal vanop zo'n 20 meter bracht hij 50.000 fans in het stadion en miljoenen kijkers voor de buis in extase. Z'n vierde goal, die avond.

Ook met de bal aan de voet, moet je hem niets meer leren. Denk maar aan de knappe goal in zijn tijd bij Ajax - waar hij de interesse wekte van zowat elke Europese topclub. In 2004 dribbelde hij haast hele hele elftal van NEC aan flarden, waarna hij de bal koeltjes langs de doelman schoof.

In datzelfde jaar pakte Zlatan uit met een andere frivoliteit. Voor het eerst liet hij van zich spreken met zijn intussen bekende hakbal. Italië was het slachtoffer van dienst en mocht zijn valiezen pakken op het EK in Portugal. Buffon sprak destijds na de wedstrijd van een "ongelooflijk goal", maar er zat wel een beetje geluk bij volgens hem. Ibrahimovic vergeleek zijn doelpunt later in zijn boek 'I am Zlatan' met een Kungfu-trap.

Ook Anderlecht mocht al eens kennismaken met het weergaloze talent. In het Astridpark kreeg Zlatan zelfs een staande ovatie na een weergaloze knal. "Ik wist niet goed hoe te reageren op al die mensen die applaudisseerden. Het was de eerste keer in mijn carrière dat ik dat meemaakte. Fantastisch."

Ook in snelheid van uitvoeren is de Zweedse reus een fenomeen. Denk maar aan zijn fraaie lob in het competitieduel tegen Nantes. Akkoord, de doelman begaat een flater door het leer pardoes in zijn voeten te gooien. Maar de vingervlugge reactie van Zlatan én fantastische lob is er eentje voor de geschiedenisboeken.

Nog honger naar meer goals van Zlatan? Dan hebben we hieronder nog enkele juweeltjes in de aanbieding. Op naar nummer 501.