Messi verklapt straffe reden waarom hij enkele jaren geleden zo veel moest braken op het veld

21 maart 2018

12u28 29 Buitenlands Voetbal Is Lionel Messi een nóg straffere voetballer dan hij al is? Een onthulling van de Argentijnse superster, doet de wenkbrauwen fronsen.

Het waren telkens opvallende beelden: Messi die, vooral in het jaar 2014, enkele keren moest braken op het veld. Zowel in het shirt van FC Barcelona als dat van de nationale ploeg. Dat ging toen ook gepaard met wat mindere resultaten - Barcelona greep dat jaar naast elke grote prijs en met Argentinië was de druk groot om wereldkampioen te worden. De stress leek 'de Vlo' in zijn macht te hebben, er werd zelfs gesuggereerd als zou Messi ziek zijn. Maar in de aanloop naar de oefeninterland van de gaucho's tegen Italië, vrijdag in het Etihad Stadium van Manchester City, geeft Messi daar nu een straffe reden voor op. Aan La Cornisa TV geeft Messi toe: "Ik at in die periode heel slecht. Al jaren aan een stuk eigenlijk. Veel junk food. Chocolade, drankjes met veel suiker in, het hele pakket. Dat leidde ertoe dat ik toen soms moest braken tijdens de wedstrijd."

"Ik dacht toen weinig na over wat ik at. Nu let ik daar veel meer op. Vis, vlees, salades. Alles wat ik nu eet, is afgesproken en krijg ik in de juiste proporties voorgeschoteld. Daar voel ik me nu toch wel een pak beter bij." Messi (30), die eerder deze maand samen met zijn vrouw Antonella Roccuzzo een derde zoontje Ciro kreeg, geeft ook toe dat hij tijdens interviews zijn woorden wikt en weegt. "Ik besef dat al wat ik zeg grote weerklank heeft. Daarom probeer ik altijd eerst twee keer na te denken. Al heeft dat ook soms een averechts effect. Soms denk ik ook niet te veel na over wat ik doe, omdat ik weet dat iedereen me toch constant in de gaten houdt. Ik heb het door de jaren heen zo geleerd. Jezelf zijn is toch het belangrijkste en uiteindelijk ook het makkelijkste."

In een interview met het Britse Coach Magazine, onthulde de vijfvoudige winnaar van de Gouden Bal ook zijn jeugdidolen. Een Argentijns duo: naast logischerwijs Maradona is dat ook Pablo Aimar, gewezen spelverdeler van onder andere River Plate, Valencia en Benfica. "Natuurlijk verafgoodde ik Maradona. Hij was een echte inspiratie. Maar ook toen Aimar doorbrak, vond ik het geweldig om hem te zien voetballen." Gevraagd naar de Britse tegenstander die de meeste indruk op hem al heeft gemaakt, ging Messi voor Wayne Rooney. "Voor hem heb ik altijd veel respect gehad. Vooral omdat hij zo lang op het allerhoogste niveau heeft meegedraaid. Een van de strafste spelers van zijn generatie."