Messi speelt veertigste Clásico, maar scoorde nog nooit tegen Real in de beker Michael Kerkhof

27 februari 2019

16u37

Bron: AD.nl 0 Buitenlands Voetbal Lionel Messi staat straks voor de veertigste keer aan de aftrap van El Clásico. De 31-jarige Argentijn heeft na vanavond nog drie optredens nodig om op gelijke hoogte te komen met recordhouder Manuel Sanchis. Messi scoorde echter nog nooit in de Copa del Rey tegen ‘De Koninklijke’.

In 2004 zat Messi voor het eerst bij de selectie voor de Clásico, maar kwam hij niet aan spelen toe. Een jaar later in het Santiago Bernabéu speelde hij zijn eerste klassieker. Na iets meer dan een uur, waarin hij een assist gaf op Samuel Eto’o, werd hij in de 0-3-gewonnen wedstrijd vervangen door eeuwige legende Andrès Iniesta.

Een seizoen later was zijn eerste goal voor de Catalaanse grootmacht tegen Real een feit. Sterker nog: hij scoorde in eigen stadion een hattrick. Z’n eerste twee goals kwamen na een assist van spitsbroeder Eto’o, de goal die de hattrick vervolledigde was een staaltje individuele klasse. Met een typische Messi-versnelling legde hij veteraan Ivan Helguera in de luren, waarna een tackelende Sergio Ramos te laat kwam en ook Iker Casillas mocht vissen. En dat nota bene in de laatste minuut: 3-3.

Daarna is het hard gegaan met Messi in de Clásico. Na 39 optredens staat de teller op 26 goals, waarmee hij de voetballer is met de meeste goals in de Clásico. Maar opvallend genoeg scoorde de Argentijn nog nooit in de Copa del Rey tegen de grote aartsrivaal uit Madrid. In de competitie scoorde hij in 25 wedstrijden achttien doelpunten, maar in de beker staat de teller dus nog op nul.

In de heenwedstrijd - die in Camp Nou eindigde op een 1-1-draw - kwam Messi na 63 minuten in het veld voor Coutinho. Vanavond start Messi meer dan waarschijnlijk in de basis. Statistisch gezien doet trainer Valverde er alleszins goed aan om hem in Bernabéu op te stellen, want van de 26 Clásico-goals scoorde hij er vijftien in het stadion van de rivaal. De wedstrijd begint om 21u en volgt u uiteraard op HLN.be!

De 39 Clásico’s van Lionel Messi

• 17 gewonnen, 10 gelijk en 12 verloren

• 26 doelpunten (18 in La Liga, 2 in Champions League en 6 in Supercopa)

• 14 assists

• 12 gele kaarten (68 in hele carrière)